Inflación de octubre: los 10 alimentos que más aumentaron de precio

Por debajo se ubicaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación, y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 2%).

Entre los aumentos inferiores al 2% estuvieron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). En tanto, Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) también registraron incrementos inferiores al 2%.

En cuanto a las categorías, los precios del IPC núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres. Y en los precios regulados (2,9%), hubo incrementos en gas y combustibles para vehículos.

Los diez alimentos que más aumentaron en octubre

1. Zapallo anco: 58,2%

2. Cebolla: 25,2%

3. Papa: 24,4%

4. Limón: 21,6%

5. Batata: 21,6%

6. Arroz blanco: 4,8%

7. Huevos de gallina: 4,6%

8. Leche en polvo: 4,5%

9. Pan de mesa: 4,1%

10. Queso pategrás: 3,2%