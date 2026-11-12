Inflación de octubre: los 10 alimentos que más aumentaron de precio

El dato general del décimo mes del año se ubicó en el 2,2% y estuvo por encima del 1,9% registrado en septiembre. La división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 4,2%.
La inflación de octubre fue del 2,2% y alcanzó una variación del 33,1% con respecto al mismo mes del año pasado. Según el informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 se ubicó en el 26,3%.
Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes, se registraron aumentos y descensos en el dato. En lo que va de este año, el número más bajo sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto. En el otro extremo, aparece marzo (3,4%).
La cifra de octubre terminó siendo mayor a la que proyectaban los analistas y las consultoras privadas. En comparación con septiembre, aumentó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) y quedó en el cuarto puesto más alto en lo que va de 2026.
Del total de las 12 divisiones, tres se mantuvieron por encima del nivel general del IPC. La de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), debido al aumento del gas, seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).
Por debajo se ubicaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación, y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 2%).
Entre los aumentos inferiores al 2% estuvieron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). En tanto, Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) también registraron incrementos inferiores al 2%.
En cuanto a las categorías, los precios del IPC núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres. Y en los precios regulados (2,9%), hubo incrementos en gas y combustibles para vehículos.
1. Zapallo anco: 58,2%
2. Cebolla: 25,2%
3. Papa: 24,4%
4. Limón: 21,6%
5. Batata: 21,6%
6. Arroz blanco: 4,8%
7. Huevos de gallina: 4,6%
8. Leche en polvo: 4,5%
9. Pan de mesa: 4,1%
10. Queso pategrás: 3,2%
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