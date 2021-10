Boxeo sin guantes: murió un luchador luego de un duro nocaut

Thornton recibió un brutal golpe a los 19 segundos del comienzo del combate con su compatriota Dillon Cleckle en el marco del evento de boxeo sin guantes, también conocido como “Bare-knuckle”.

Luego de la velada que tuvo lugar en Mississippi, en los Estados Unidos, el panorama era poco alentador y se temió que las lesiones de Thornton pudiesen suponer problemas de parálisis.

J3BF3G54YVAZXHNPZOQPWMXWNY.jpeg Boxeo: el luchador que murió tras el nocaut.

De todos modos, fruto de una infección que llegó a su médula, se produjo un fallo multiorgánico que le produjo la muerte.

El propio presidente de la compañía, Dave Feldman, confirmó la muerte del luchador a través de un comunicado en redes sociales.

ADEMÁS:

Brasil: arbitro quedó inconsciente por patada de un jugador

Berizzo aseguró que Argentina llega al cruce "con confianza"

“Nos han notificado tristemente la muerte de uno de nuestros luchadores, Justin Thornton", detalla el texto.

“Nos unimos al resto de la comunidad de los deportes de combate y le enviamos las condolencias a su familia y seres queridos”, concluye el mensaje.

Embed

Dillon Cleckle, rival de Thornton en la última pelea lo despidió en las redes sociales y se mostró devastado por la muerte de su contrincante.

“Como luchador, nada te prepara para las noticias que recibí esta mañana camino al entrenamiento. Es posible que algunos de ustedes no se hayan enterado todavía, pero mi último oponente, Justin Thornton, falleció anoche debido a una neumonía. No puedo evitar sentirme absolutamente devastado por esto porque conozco a Justin desde hace años”, escribió.

“No mucha gente lo sabe, pero peleamos hace 8 años y me dijo de inmediato que quería la revancha. Sé que cuando recibió la llamada telefónica para finalmente obtener la revancha en un escenario más grande, vio una gran oportunidad y la aprovechó. Justin es un guerrero. Está en su sangre luchar”, agrega el sentido mensaje.

“Le encantó. Luchó contra cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar y cuando no tenía un oponente, aún aprovechó la oportunidad para entrar allí conmigo nuevamente. Cualquier hombre o mujer que pise el ring o la jaula es especial, se arriesgan que el 99,99% del mundo nunca tomaría y, a veces, todavía no sé por qué lo hacemos... pero Justin fue un luchador por completo y no merece nada más que respeto!!! Mis pensamientos y oraciones están con Justin Thornton y su familia en este momento. Descansa en Paz Guerrero”, finalizó el luchador.