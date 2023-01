Mike Tyson fue denunciado por una supuesta violación en los '90

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo que el hecho se produjo en un club nocturno de Albany, y reclama un resarcimiento de cinco millones de dólares, ya que desde entonces sufrió "daños físicos, psicológicos y emocionales"

Además, en la denuncia, la presunta víctima recordó que conoció a Tyson en ese club y luego se subió al auto del expúgil para ir en busca de una amiga. "El inmediatamente empezó a tocarme e intento besarme. Le dijo que no varias veces y le pedí que parase, pero siguió atacándome. Después me quitó los pantalones y me violó violentamente", comentó la mujer.

A pesar del tiempo transcurrido, la demanda tiene vigencia ya que se en una ley de Nueva York, que otorga un periodo de un año para buscar justicia por delitos sexuales hasta ahora prescrpitos.

Tyson, quien en la actualidad tiene 56 años, fue uno de los campeones más recordados en la historia del boxeo, no solo por la potencia de sus golpes, sino también por los innumerables problema extradeportivo que protagonizó a lo largo de su vida.

De hecho, estuvo preso por otra denuncia de violación en 1992, y pudo salir tres años más tarde por buena conducta y volvió a pelear.

Ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en consagrarse en esa división, cuando en 1986 ganó el título del Consejo Mundial (CMB) al derrotar a Trevor Berbick, con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días.