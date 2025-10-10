Di María muy duro con Toti Pasman: "Jamás te lo voy a permitir sorete"

El punto de crítica de Toti a Jorgelina se gestó a partir del último partido entre Rosario Central y River Plate. Durante el enfrentamiento deportivo, las cámaras captaron a Cardoso en uno de los palcos, poco después de un cruce entre el Fideo y Juan Portillo, futbolista del Millonario, reaccionando ante lo sucedido.

"Y ese episodio despertó una devolución verbalizada de Pasman a la esposa del exjugador de la Selección Argentina, que no gustó nada. “No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo a Di María. O sea, a ver, Jorgelina: es fútbol. Es fútbol, loca. Es fútbol argentino, es parte del juego”, dijo el conductor, desde su programa de stream, en Carnaval.

JORGELINA Y DI MARÍA CONTRA TOTI

Primero fue la respuesta de Jorgelina quien se impuso sobre los comentarios de los recortes de los dichos de Toti. "Tenés razón, ‘Tonti’, ¿cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!”.

Toti, nota cardoso La letal respuesta de Jorgelina a Toti, por redes sociales.

"La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”, lanzó Cardoso, picante.

Di María contra Toti Di María apuntó con todo contra Toti Pasman.

Y, luego, fue el propio Ángel quien se explayó en contra de Pasman. “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un caradura terrible. Después andas llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro... Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas, por eso sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”.