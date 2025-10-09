La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de LLA: Espert seguirá en el primer lugar

Espert seguirá figurando en el primer lugar de los candidatos a diputados nacionales y la boleta también tendrá su imagen junto a la de Karen Reichardt.

La resolución fue firmada por Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla

La decisión judicial fue por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido del espacio libertario para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones del 26 de octubre. “Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución.

El fallo de la Justicia

“Los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas por las autoridades competentes demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel, sin poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización de las elecciones del 26 de octubre de 2025″, expresa el documento de la Justicia.

Mientras que se agrega: “La actuación de esta Junta debe asegurar, por un lado, la realización efectiva del acto electoral —objetivo institucional primario—, y, por otro, la igualdad de condiciones entre las agrupaciones políticas que participan en la contienda, evitando cualquier medida que genere ventajas o perjuicios diferenciales. En tal sentido, la certeza y previsibilidad del proceso electoral constituyen garantías esenciales, tanto para las agrupaciones políticas como para los electores, quienes deben poder concurrir al comicio con conocimiento estable y público de las listas oficializadas y del instrumento de votación que les será entregado".

Previamente a esta determinación, la Junta convocó a una audiencia de la que participaron los representantes de las distintas fuerzas políticas. Durante el encuentros, todas las fuerzas políticas, excepto LLA, se opusieron a la reimpresión de las boletas en la Provincia.