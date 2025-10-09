Qué es un swap, cómo funciona y cómo repercute en las reservas

Se trata de unas serie de medidas de apoyo económico directo a la Argentina, buscando estabilizar una economía que atraviesa un momento de "aguda iliquidez".

Un swap es un acuerdo financiero mediante el cual dos países intercambian monedas para reforzar sus reservas y, de esta forma, ganar estabilidad cambiaria.

Mientras que a diferencia de un préstamo tradicional, un swap no implica endeudamiento directo. De esta forma, cada parte entrega su propia moneda y recibe la del otro país, al comprometerse a devolverla al final del plazo acordado junto con los intereses correspondientes.

Tampoco es una deuda en el sentido tradicional, porque no se trata de un préstamo con intereses, sino de una operación en la que cada banco central entrega una parte de su moneda y recibe la del otro país. Además, suele tener menos condiciones y compromisos políticos o económicos.

En un crédito los dólares pueden usarse para pagar deuda, financiar el gasto público o intervenir en el mercado cambiario, el swap funciona a modo de un respaldo.

Durante el periodo en vigencia se utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna. Al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

image

El swap con Estados Unidos: ¿respaldo histórico o maniobra electoral?

El anuncio de un acuerdo financiero entre el Tesoro norteamericano y la Argentina generó interpretaciones encontradas; mientras algunos economistas lo presentan como un respaldo histórico que refuerza el peso y consolida el equilibrio fiscal, otros advierten sobre la falta de detalles y las posibles condicionalidades de Washington.

En la red social X, Antonio Aracre analizó el acuerdo: "Es como convertir al peso en algo tan fuerte como el dólar de un plumazo. La deuda tiene el respaldo del swap con lo que el rolleo será inmediato".

"El tipo de cambio se defiende entre bandas con las intervenciones del tesoro americano que fueran necesarias. Calza perfecto porque ya tenemos resuelto lo más difícil que es el equilibrio fiscal. Es eso. Y @JMilei lo hizo", agregó.

El economista Federico Domínguez dijo que "nunca en la historia el U.S. Treasury vendió USD contra ARS. Confirmado también: swap por USD 20.000 MM. Ahora sí, ¿quién se anima a apostar contra la banda superior?.

“Se viene el colapso de las tasas en pesos y del riesgo país. Esto es muy expansivo en términos de crédito y actividad”, aseguró.

Hernán Letcher, en cambio, dijo: “Nada nuevo bajo el sol. Los tweets de Bessent ya no movían el amperímetro. Tuvo que poner unos dólares en intervenciones para darle credibilidad a sus palabras”.

“Seguimos con el camino del swap y las dudas originales:¿Cuál es el esquema de desembolsos? ¿Cómo será el esquema de activación? ¿Exigen la cancelación del swap chino? ¿Cuál será la postura dependiendo el gobierno de turno? ¿Qué otras condicionalidades, además de la suba de retenciones, exigirá EEUU?”, cuestionó.

En tanto, Carlos Rodríguez dijo que “eso que compró (el Tesoro de EEUU) no es un préstamo a Argentina, es una inversión financiera del Tesoro Americano. El Swap es otra cosa. No sabemos las condiciones”.

“No se si es correcto que el Tesoro americano afecte nuestra política monetaria y cambiaria a través de operaciones sorpresivas en nuestro mercado financiero. Así como hoy compran y todo sube, mañana pueden vender y todo bajará. Debería haber una regla anunciada para que el mercado siga siendo competitivo. El Mercado lo tomo como algo positivo, y probablemente lo sea. Pero creo que mis interrogantes son válidos”, analizó.