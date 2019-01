Camilo Machado espera su oportunidad en Quilmes

Hoy, con una pretemporada desde cero y a la par de todos sus compañeros, el protagonista aseguró que no piensa en una posible salida, y que luchará por ganarse un sitio. “Estoy enfocadísimo en el club, con muchas ganas de jugar este año y, además, poniéndome a tono. Pienso que los que estamos debemos sacar provecho de que conocemos al DT”.

En diálogo con FMQ, el futbolista surgido en la entidad manifestó que la puesta a punto lo favorece y agregó: “Tengo ganas de que las cosas salgan bien, poniéndole ganas para hacer un buen torneo. En otro club no sé si se nos darían estas oportunidades”.

El volante señaló que hay muchos juveniles que esperan su oportunidad, y al respecto indicó: “Mi cabeza está en Quilmes, todavía no estoy pendiente del contrato, pero si se da, buenísimo. No me llegó ninguna propuesta de otro equipo. Yo quiero seguir acá, pero quiero lo mejor para todos. Obviamente que si no se da acá, se tiene que dar en otro lado. En caso que llegue una oferta de afuera, se analizará y después se tomará una decisión”.