De Cristina a Milei: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza"

“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, escribió la exmandataria en redes sociales.

El mensaje fue una respuesta directa a la última cadena nacional del presidente, en la que Milei afirmó que los salarios le ganaron a la inflación y que el consumo de alimentos había aumentado. Cristina Kirchner lo refutó con ironía: “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”.

La exjefa de Estado también apuntó contra uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo: la ausencia de emisión monetaria. “Dejá de mentir con la cantinela de que en el Gobierno no hay emisión monetaria. Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, señaló.

En ese sentido, lanzó una pregunta retórica: “¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? ¿Con chupetines? No… con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”.

Finalmente, Cristina Kirchner cerró con una defensa de sus propias cadenas nacionales: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

El cruce suma un nuevo capítulo a la tensa relación entre el actual presidente y la dos veces jefa de Estado, marcada por duros intercambios públicos desde el inicio de la gestión libertaria.