Inflación: Javier Milei explicó por qué la suba del dólar no impactará en los precios

A través de una publicación titulada "Aspectos esenciales del análisis monetario", Milei expuso cinco puntos clave, citando a economistas -entre ellos, Carl Menger, David Hume, Richard Cantillon, Carl Wicksell y Robert Lucas-, para enfatizar la importancia de la política monetaria y los factores que determinan el nivel de precios.

Javier Milei, con "Toto" Caputo y Santiago Bausili. El Presidente publicó el extenso posteo horas después de su mensaje por cadena nacional.

En la introducción del posteo, el Presidente señaló que desde mediados de abril, tras la liberalización del mercado cambiario, "el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso de que la divisa aumentara". Y agregó: "Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno".

Posteriormente, Milei explicó "el origen y la naturaleza del dinero" como una forma de superar las limitaciones del trueque. Y también, abordó la "naturaleza monetaria de la inflación", reiterando su postura de que "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", vinculado a un exceso en la oferta de dinero.

Otro punto destacado fue el efecto Hume-Cantillon: Espejismo Empírico de la falacia del Passthrough. En este sentido, afirmó que combatir la inflación "requiere paciencia", ya que una "política monetaria seria" tarda entre 18 y 24 meses en mostrar resultados completos. Y luego, explicó que, si bien el tipo de cambio reacciona rápidamente ante periodos de inflación generada por exceso de dinero, no es la causa fundamental de la suba de precios. "En otros términos, no tiene sentido hablar de passthrough", insistió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1954312128820588810&partner=&hide_thread=false ASPECTOS ESENCIALES DEL ANÁLISIS MONETARIO



Por el Presidente Javier Gerardo Milei.



1. Introducción



Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 9, 2025

Milei reflexionó sobre por qué la sociedad sigue creyendo que la suba del dólar provoca un aumento de precios y lo atribuyó a una correlación histórica. "Salvo durante el período de la Ley de Convertibilidad, cada vez que subió el dólar luego subieron los precios. Y para colmo, durante la Convertibilidad, donde el tipo de cambio estaba fijo, no hubo inflación. Por ende, alguien no entrenado en economía monetaria puede sufrir los efectos sensoriales de la correlación espuria, del mismo modo que puede llegar a creer que cuando muchas personas se ponen el traje de baño traerá el verano", aseveró.

Finalmente, el libertario vinculó el déficit fiscal crónico de la "casta política" argentina con la recurrencia de defaults, el aumento de impuestos y la emisión monetaria, que llevó a "un desastre inflacionario" y a la devaluación de la moneda a lo largo de la historia. Deseó que los argentinos aprendan de estas lecciones y concluyó: "Que D"S bendiga a los argentinos. Y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen".