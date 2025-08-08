Espectáculos |

Alberto Cormillot contó cuántas veces por semana tiene intimidad con Estefanía Pasquini, su esposa

El médico especialista en nutrición reveló cómo es la frecuencia de sus encuentros sexuales con mi esposa, con quien se llevan casi 50 años de diferencia de edad.

Entre Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini hay nada más ni nada menos que 48 años -casi 5 décadas- de diferencia de edad. Pero eso no fue un "tema" para enamorarse, para apostar a la convivencia, para elegir casarse y menos que menos para tener un hijo en común. Y tampoco lo es a la hora de intimidad, manteniendo una frecuencia semanal que sorprenderá a más de uno...

Mi vida sexual no cambió en todos estos años. Sigue siendo la misma, sigue activa... Mientras el cuerpo no ponga límites, yo no los pongo. Esto de poner límites es una manifestación de viejismo. Mi papá murió a los 95 y tuvo vida sexual hasta que falleció”, contó Alberto, papá de Emilio, una hermosura de 4 añitos.

“Hasta que me dé el cuerpo, me imagino siendo como mi papá”, aseguró Cormillot, durante una entrevista con Revista Gente. "Seguramente hay un porcentaje significativo de hombres (mayores de 80 años) que siguen teniendo sexo, de distintas formas. No necesitás una erección completa para tener sexo. Hay muchas maneras de estar en pareja y satisfacerse mutuamente”.

"Mi relación íntima con Estefanía es muy activa. Más de una vez por semana, seguro. A veces dos, tres veces. No todos los días, depende del estado de ánimo y del momento. Pero sí, mucho más de una vez por semana", se sinceró el especialista en nutrición. En los hombres puede bajar la libido por disminución de la testosterona, los estados de ánimo influyen... Desestresa, genera endorfinas, es placentero", explicó Alberto, en detalle.

Hacer aéreo, de todas las cosas que hago, es posiblemente la que más me gusta. tengo varias coreografías... Para mí es un desafío poder aprender cosas físicas, no teniendo ninguna inteligencia corporal”, compartió Alberto, semanas atrás, sobre la disciplina física que lo tiene atrapado en la actualidad.

“No tengo inteligencia corporal. Así que mi desafío es hacer cosas en las que tengo que luchar contra mis propias barreras y falta de práctica porque en mi vida no he bailado”, reconoció Cormillot, tras viralizarse las imágenes de el desplazándose de un lado para el otro, sujeto de un arnés y haciendo distintos tipos de coreografías.

La actividad area que Alberto hace todas las semanas y que comparte con su hijo, Emilio.

