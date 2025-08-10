Axel Kicillof acusó al gobierno de difundir fake news: "Le vamos a contestar en las urnas"

A través de su cuenta de X, Kicillof planteó: “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”. Su mensaje hizo referencia a que el Presidente se fotografió en Villa Celina junto a los ocho candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

En la misma línea, el Gobernador sentenció: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas".

Unas horas antes, Adorni subió a su cuenta de X un fragmento de una entrevista de Kicillof, en el que se lo escuchaba admitir que el peronismo no tenía propuestas electorales de cara a los comicios. Rápidamente, uno de los periodistas a cargo de la nota se encargó de desmentir el recorte.

“¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”, planteó Gabriel Sued, respecto al mensaje del funcionario. Además, publicó el fragmento completo que incluía la respuesta del gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gsued/status/1954530551697674257&partner=&hide_thread=false ¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero. https://t.co/ED3WGxgTfL pic.twitter.com/l7EdRLAW40 — Gabriel Sued (@gsued) August 10, 2025

En Casa Rosada apuntan contra el mandatario provincial y anticipan que centrarán la campaña legislativa bonaerense y la nacional de octubre en polarizar con su figura.

En medio de la campaña rumbo a los comicios de septiembre, Kicillof había afirmado el último viernes que su espacio político acompañó a la sociedad en cada manifestación de los sectores sociales afectados por el gobierno nacional y destacó que con Fuerza Patria se va a “frenar” al presidente Javier Milei.

“No nos sorprende lo que está pasando en nuestro país: desde un primer momento advertimos que las políticas económicas del gobierno no les servían a los trabajadores, los jubilados y los empresarios pyme”, sostuvo el Gobernador durante un acto en Santa Clara del Mar, donde inauguró la Casa de la Provincia de esa localidad.

En esa línea, expresó: “Ssí como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.