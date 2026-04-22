Encontraron en la Patagonia restos de un reptil de 70 millones de años y lo reconstruyeron digitalmente

La iniciativa contó con el respaldo de la National Geographic Society a través del programa “Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia”.

En la investigación participaron más de 80 especialistas de diversas disciplinas e instituciones, lo que evidencia la relevancia de la colaboración internacional y la tecnología de punta para ampliar el conocimiento paleontológico del hemisferio sur.

Este ejemplar representa el lagarto terrestre más completo registrado hasta ahora para el Cretácico tardío y ofrece datos fundamentales para interpretar la evolución de los reptiles en el hemisferio sur, poco antes del evento de extinción masiva que eliminó cerca del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios.

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Según detallaron los investigadores, se trataba de un reptil pequeño, de algo más de 15 centímetros de longitud. Su cráneo presentaba una superficie con pequeñas protuberancias y mandíbulas provistas de numerosos dientes finos y uniformes, probablemente adaptados a la captura de insectos.

El paleontólogo Federico Agnolín, autor principal del estudio, señaló que los fósiles de animales de tamaño reducido son poco frecuentes debido a su fragilidad, lo que dificulta su preservación. En este caso, destacó la importancia del hallazgo por la cantidad y calidad del material recuperado, que incluye gran parte del esqueleto y del cráneo, aportando nueva información sobre estos reptiles en el Cono Sur.

El análisis del fósil se llevó a cabo mediante técnicas avanzadas que permitieron examinarlo sin dañarlo. Se utilizó microtomografía computada para reconstruir digitalmente su estructura interna con gran precisión, en un trabajo conjunto con especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

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A partir de estos estudios se generaron modelos tridimensionales que facilitaron el análisis anatómico y comparativo. Asimismo, los estudios filogenéticos clave para establecer sus relaciones evolutivas se realizaron con el apoyo de recursos informáticos de alto rendimiento del Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba.