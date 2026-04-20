Bicharracosaurus: la nueva especie de dinosaurio hallada en Chubut

Investigadores del CONICET encontraron una nueva especie de dinosaurio en Chubut y lo bautizaron Bicharracosaurus dionidei.
Un grupo de investigadores del CONICET anunció el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de restos fósiles encontrados en la formación Cañadón Calcáreo.
El ejemplar fue bautizado Bicharracosaurus dionidei y habitó la región durante el Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años. El estudio fue difundido en la revista científica PeerJ, donde se describen sus rasgos anatómicos y su relevancia evolutiva
Según el trabajo, Bicharracosaurus integra el grupo de los eusaurópodos, grandes dinosaurios herbívoros de cuello largo. Los restos recuperados principalmente vértebras dorsales, sacras y caudales presentan rasgos distintivos que permitieron reconocerlo como una especie inédita. Entre ellos, sobresalen estructuras vertebrales con cavidades internas complejas, que reflejan adaptaciones evolutivas particulares dentro de su linaje.
La investigación indica que este dinosaurio ocupa un lugar intermedio en el árbol evolutivo de los saurópodos, lo que lo convierte en una pieza clave para entender el paso entre formas más primitivas y los gigantes que dominaron el período Cretácico. En ese sentido, aporta datos valiosos sobre la diversificación temprana de estos animales en el hemisferio sur.
Los fósiles fueron hallados en la formación Cañadón Calcáreo, un sitio de gran importancia geológica en la Patagonia. Este lugar ya había brindado otros hallazgos relevantes, pero este nuevo ejemplar amplía el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la zona. En aquel entonces, el ambiente presentaba abundante vegetación, propicia para grandes herbívoros.
El artículo publicado en PeerJ resalta que el dinosaurio combina rasgos primitivos y más avanzados, lo que sugiere procesos evolutivos propios en los saurópodos de la Patagonia, distintos a los registrados en otras regiones. Además, refuerza el papel de Sudamérica como un área clave en la evolución de estos animales.
El descubrimiento también destaca la labor de los científicos locales y el trabajo conjunto con comunidades de la región. El nombre de la especie homenajea a Dionide Mesa, quien participó en la identificación inicial de los restos. De este modo, Bicharracosaurus dionidei no solo amplía el registro de dinosaurios conocidos, sino que reafirma la relevancia de la Patagonia como uno de los territorios más ricos en fósiles a nivel mundial.