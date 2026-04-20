Bicharracosaurus: la nueva especie de dinosaurio hallada en Chubut

El entorno del descubrimiento

Los fósiles fueron hallados en la formación Cañadón Calcáreo, un sitio de gran importancia geológica en la Patagonia. Este lugar ya había brindado otros hallazgos relevantes, pero este nuevo ejemplar amplía el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la zona. En aquel entonces, el ambiente presentaba abundante vegetación, propicia para grandes herbívoros.

restos de dinosaurio

Qué aporta la investigación

El artículo publicado en PeerJ resalta que el dinosaurio combina rasgos primitivos y más avanzados, lo que sugiere procesos evolutivos propios en los saurópodos de la Patagonia, distintos a los registrados en otras regiones. Además, refuerza el papel de Sudamérica como un área clave en la evolución de estos animales.

Un nuevo aporte de la ciencia argentina

El descubrimiento también destaca la labor de los científicos locales y el trabajo conjunto con comunidades de la región. El nombre de la especie homenajea a Dionide Mesa, quien participó en la identificación inicial de los restos. De este modo, Bicharracosaurus dionidei no solo amplía el registro de dinosaurios conocidos, sino que reafirma la relevancia de la Patagonia como uno de los territorios más ricos en fósiles a nivel mundial.