OVNIS, lo que me dijeron los astronautas..../ Por Antonio Las Heras

Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, comandante del Apolo XIV, me expresó: “Nosotros pensamos que los gobiernos deberían saber; pero los gobiernos de hoy en día – el argentino, el francés, el norteamericano, etc. y muchas de las personas que están hoy en día en el gobierno – tampoco saben sobre el tema OVNI. Parecería que hay un grupo secreto – una logia muy cerrada – escondido dentro mismo de la estructura gubernamental de los países y ellos son los que tienen el conocimiento y la evidencia. Podría decirse que desde Eisenhower y John Kennedy, (probablemente Eisenhower y Kennedy supieron la verdadera historia o por lo menos parte de la verdadera historia sobre la presencia extraterrestre) ningún presidente después de ellos tuvo acceso a esa información y se ha convertido en algo totalmente oculto y secreto, de lo cual no es solo responsable el gobierno que está muy controlado.”

Brian Todd O´Leary fue el único científico y astronauta, entre los que tuvo la NASA, dedicado al planeta Marte durante el programa Apolo. Conversé con O`Leary en dos ocasiones. Una en Capilla del Monte mientras caminábamos hacia el Cerro Uritorco y otra en la ciudad de Buenos Aires. O'Leary. Fue muy concreto: “la NASA y los militares han encubierto no sólo la información sobre la real existencia del fenómeno ovni así como la presencia de inteligencias ajenas a la Tierra; sino que también hacen lo mismo con lo que llamamos la ´energía libre´, vinculada al electromagnetismo, y muchas otras cosas que ayudarían a la Humanidad a progresar hasta un mayor nivel de evolución; y digo evolución en los tres planos: espiritual, intelectual y físico/material.”

También dialogué con el cosmonauta ruso Alexander Nikolaevich Balandin, quien permaneció por más de 6 meses en órbita terrestre tripulando la Estación Espacial MIR y tiene el récord mundial de permanencia en el espacio exterior. En nuestras conversaciones Balandin me confirma que la MIR fue visitada en varias ocasiones por vehículos de origen desconocido; objetos de apariencia material, guiados de manera inteligente. También comenta que esos mismos acontecimientos sucedieron en torno al cosmódromo de Baikonur (proximidades del Mar Aral), tal vez el más importante centro ruso de investigación espacial. Allí – explica Balandin – hubo reiteradas apariciones de objetos voladores inidentificados.

Marina Vasilieva Popovich no fue astronauta; pero es una destacada aviadora, coronel (R) de la Fuerza Aérea Soviética, ingeniero y legendaria piloto de pruebas con 107 récords mundiales en más de 40 tipos de aeronaves. El mismo Vladimir Putin le entregó la distinción al Héroe del Trabajo Socialista y la Orden del Valor. En la Federación Aeronáutica Internacional la conocen como "La Dama del Mig." Viuda del general Pavel Popovich, un cosmonauta pionero que manifestó gran interés por el tema OVNI. Pregunto a esta eximia aviadora y sin vacilaciones señala:“Estos seres, que proceden de otros lugares del Cosmos, respetan nuestro libre albedrío y es por ello que no intervienen en nuestros asuntos de forma directa. Ellos demostraron que vienen con buenas intenciones y nos enseñaron cómo pueden neutralizar, en cuestión de segundos, la más avanzada tecnología terrestre si ésta es utilizada para agredirlos. Esto ya no puede ni debe ser ocultado al mundo. Todo lo que se ha investigado al respecto debe ser revelado.”

Antonio Las Heras es autor del libro “OVNIS, LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LOS ASTRONAUTAS” publicado en Buenos Aires por Ediciones Grupo Argentinidad. e mail: alasheras@hotmail.com