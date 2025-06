Kike Terruel contó cómo es su nueva vida en las afueras de Mar del Plata y lejos de Los Nocheros

"Cuando terminé con los chicos, hace dos años, me hablaron para hacer revista en Mar del Plata. Fui porque estaba Raúl Lavié, a quien admiro, y la propuesta musical era muy linda. Una noche estábamos dando una vuelta con Carina, mi señora, y le dije: “¿Y si nos quedamos?”. Y nos quedamos..", contó Kike, sobre la importante decisión de vida que tomó 2 años atrás.

"En invierno y con frío es otra Mar del Plata, sin dudas, pero yo quería eso. Me gustó el lugar donde estoy. Se llama “La Armonía” y está 20 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata. Es un bosque maravilloso, creo que son 60, 80 familias las que viven ahí y estás lejos de todo. Pusimos un almacén de campo que lo trabaja mi hijo (Felipe, el más chico del clan) que se llama La Nochera. Y hacemos peña también cada tanto", compartió Terruel, en diálogo con Pía Shaw, para La Nación.

"Mi familia dice que estuve depresivo pero yo les digo que no. Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada. Ha sido de un día para otro que mi mente y mi espíritu dijeron: ´Che, hasta acá llegaste´. No me fui de Los Nocheros por un problema sino que era una decisión. Ha sido fuerte para mí porque son 37 años con los chicos y cuando me senté en casa, dije: “¿Y ahora qué hago?. Pasé a un ostracismo total, de no hacer nada, de no pensar en nada. Pero necesitaba eso. Hace mucho que empecé a tomar decisiones por intuición, porque hay cosas que me banqué mucho que no iban conmigo, con mi persona... . ", se sinceró, Terruel.

EL NUEVO PROYECTO DE KIKE

"Yo siempre quise poner el circo nochero, una peña nochera, un restaurant nochero, así que estoy metido en esos proyectos (lo va a hacer en la Ciudad Autónoma e irá y vendrá de la Costa Atlántica para capitanear los proyectos). También, empecé un programa en el canal de streaming Somos porque considero que el folclore también necesita la parte mediática", adelantó Kike.

Los Nocheros.jpg Kike fue uno de los pilares de Los Nocheros, durante décadas.

También, Terruel está haciendo streaming acompañado por Carla Conte. "El streaming tiene un ida y vuelta muy lindo. En el programa hacemos un concurso que se llama Soy de acá (emulando el tema del Chaqueño) y conduzco con Carlita Conte, que sin ella estaría en el horno (risas) porque yo siempre fui entrevistado y ahora tengo que entrevistar".