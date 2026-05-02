Una respuesta de la parapsicología a supuestos casos de reencarnación/ Por Antonio Las Heras

Pero, no es suficiente con esto. Debemos explicar a qué se debe esa tan extraña coincidencia. No seria sensato afirmar que, por mero azar, coincidió que aquella persona moría, este ser nacía y, después, fantaseaba con ser el muerto al que nunca conoció y, por si fuera poco, del que desconocía detalles precisos ocurridos en tiempos de aquel. Demasiada casualidad para ser, verdaderamente, tal. Por ende, buscaremos una respuesta. Esta, surge, nítida, desde la Parapsicología.

Lo ocurrido es esto: conocemos –por experiencias realizadas en laboratorio con precisa metodología de la investigación científica– que el factor parapsicológico se manifiesta cuando en la persona ocurren circunstancias extremas, momentos arquetípicos diría el psiquiatra Carl Gustav Jung. Esto es: el nacer, el morir, la adolescencia, un momento en que se obtiene algo considerado trascendente, el instante en que la integridad psicofísica esta en peligro, etcétera.

Pues bien, en nuestro caso ambos sujetos atraviesan vivencias extremas y arquetípicas. Uno atraviesa el nacimiento, otro el trance del desencarnar.

Carl Gustav Jung.jpg Carl Gustav Jung (1875 - 1961)

Un mensaje telepático

Es así que mientras fallecía, aquel individuo, emitió un mensaje telepático, posiblemente un resumen de su vida, una transcripción de la memoria fílmica que tiene lugar en los momentos previos a la muerte (será interesante verificar si este tipo de comunicación se produce en caso de muerte inesperada y violenta o se da también en personas sometidas a larga agonía). Tal emisión pudo haber tenido como receptores deseados a familiares y seres queridos en general. Estos pudieron o no captar conscientemente la transmisión parapsicológica. Pero, entre tanto, un bebé llega al mundo. Abiertos sus canales parapsíquicos al máximo (carece de barreras concientes y de material inconciente personal acumulado) la emisión es recibida con firmeza y queda albergada en la psique. De inmediato pasa a constituir un nuevo contenido de su psiquismo. Después, con el pasó de los años, algo traerá a la memoria aquellas informaciones obtenidas extrasensorialmente. Desde el nombre y apellido hasta algunas de las vicisitudes atravesadas en el cotidiano vivir.

El niño ignora que recibió todos esos datos por vía telepática. Sólo tiene conciencia de que esas manifestaciones brotan de su interior. Es decir, de su psiquismo inconsciente.

De esta manera vemos que no es necesario valerse del argumento de la reencarnación para entender cuál es la razón de que una persona nacida en el mismo momento en que otra falleció conozca detalles sobre la vida de este último que no pudo haber incorporado a través de formas habituales.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, parapsicólogo, filósofo e historiador. www.antoniolasheras.com