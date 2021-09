"La panelista", una nueva película de Maxi Gutiérrez

Embed

El filme protagonizado por Florencia Peña habla de la panelista (Marcela Robledo) de un reconocido programa de chimentos que descubre una noticia que puede cambiar su carrera y su vida y la historia del programa de la televisión en el que trabaja, desenmascarando la doble vida de un querido y respetado galán: Osvaldo Lebló (Diego Muñoz).

Al estar a punto de perder su trabajo se topó con esa primicia y la vio como la oportunidad para evitarlo, pero su compañero y conductor del ciclo, Ricardo Toledo (Diego Reinhold), hará todo por dejarla afuera. Celos, amenazas y exigencias cercarán a Marcela Robledo luego de convertirse en la panelista del momento. La pregunta es ¿Hasta dónde llegará ella?

Una película de ficción, como bien explica su creador y director, que trata de una manera irónica la ambición vigente en la televisión -y en todos los ámbitos- por conservar algunos lugares de poder o de importancia. Algo cotidiano que refleja los problemas de las personas sin paz interior que siempre están preocupados por la mirada del otro.

"No tiene una mirada crítica al lenguaje, es una crítica a un costado humano, hablado en el lenguaje de la tele", remarcó Maxi Gutiérrez.

Favio Posca, Martín Campilongo (Campi), Diego Reinhold y Soledad Silveyra junto a Florencia Peña forman parte del elenco de esta película y su elección no fue al azar. "Ellos particularmente tienen la característica de ser comediantes y a mí me atraía la idea de trabajar con la materia prima del comediante que tiene una sensibilidad distinta al actor dramático. Tienen un bonus y es que la ironía y el sarcasmo les sale naturalmente aportándole a la trama algo nuevo", explicó el director.

La-Panelista-1.jpeg La Panelista - película dirigida y co guionada por Maximiliano Gutierrez

Un subsidio otorgado en 2018 y que aún no se cobró

"El nivel de crueldad a veces para arruinar un proyecto es increíble" comenzó explicando Maxi al respecto y es que el proyecto comenzado entre el 2015 y el 2016, se convirtió en polémica tras ser acusado de recibir financiación del gobierno luego de la visita de Florencia Peña (la protagonista) a la quinta de Olivos.

"La mayoría de las películas están subsidiadas por el Estado, y está bien que así sea. En este caso, La Panelista, pasó por un comité, superó todas las instancias de selección y se le otorgó el interés, pero ni siquiera cobramos el dinero aún", apuntó Maxi Gutiérrez. Asimismo explicó que cuando ellos se postularon estaba el gobierno anterior al mando y que por ende perdieron mucho dinero ya que la película fue realizada con un dólar a 40 y ahora recibirán el subsidio tres años después con una devaluación muy grande. "No tiene nada que ver Florencia Peña con esto", remarcó.

"Yo soy cineasta, para mí los proyectos no son mi vida, son una parte. Cuando termino uno ya estoy con otro. Me enamoré de mi profesión mucho antes de enamorarme de un proyecto. La Panelista fue uno más, si bien lo quiero mucho, mi vida siguió y seguí haciendo otras cosas. Me da pena porque a la persona que dijo eso le tomó un minuto expresarlo, pero en ese minuto arruinó un proyecto de años de trabajo", concluyó.

Maxi toda su vida estuvo rodeado de cámaras, escenarios y guiones. Comenzó de muy chico y su pasión por este mundo es infinita. De hecho, actualmente se encuentra filmando una serie para una compañía del exterior (de la cual aún no puede revelar detalles) y está con dos proyectos personales: uno que habla del cambio de paradigma en la sociedad respecto de los lugares de los hombres y las mujeres junto al lenguaje inclusivo y otro sobre una banda de rock nacional.

Tanto tiempo inmerso en el mundo cinéfilo hizo que su forma de ver las cosas sea mucho más flexible, especialmente en un lugar donde la tecnología se mueve a pasos agigantados modificando las formas de realización. Frente a esto expresó: "creo que la vida sin el cine y sin la gente que cuenten historias es un embole. Porqué en esas historias nos vemos reflejados nosotros y la ficción es el espejo que tenemos para vernos de una manera menos dramática y hacer terapia. Eso siempre va a encontrar su camino y de la manera que se manifieste va a estar bien", concluyó.