¿Vas al Cine? La crítica de "La Favorita" (al premio Oscar)

En el caso de La Favorita (The Favourite), llega a las pantallas argentinas con un considerable retraso y busca competir con una taquilla dominada por tanques infantiles como WiFi Ralph, Cómo Entrenar a tu Dragon 3 y Dragon Ball Súper: Broly, entre otras apelando al público netamente adulto.

La historia da para ello: durante el reinado de Ana Estuardo (1702-1714), Inglaterra luchaba con Francia en la Guerra de Sucesión Española en la que el rey Luis XIV buscaba quedarse con el trono hispano que le correspondía por herencia. En ese marco, la reina Ana (Olivia Colman) –que sufría de la dolorosa enfermedad conocida como gota- delegaba casi todas sus funciones en Sarah Churchill (Rachel Weisz) –antepasado de Winston Churchill y de la princesa Diana de Gales-, esposa del conde del duque de Marlborough que dirigía con éxito a las tropas inglesas en Francia.

Sin embargo, esta sociedad perfecta se vino a interrumpir por la intromisión de Abigail (Emma Stone), la prima de Sarah, que llegó al palacio para trabajar en la servidumbre pero vio una oportunidad perfecta de recuperar el estatus de dama tejiendo una red de manipulación que supo digitar con precisión.

ADEMÁS:

El griego Yorgos Lanthimos, casi un desconocido por el gran público local a pesar de contar con films “que incomodan” como la inédita Langosta (The Lobster, 2015) y El Sacrificio del Ciervo Sagrado (The Killing of a Sacred Deer, 2018), se las arregla para contar esta historia de dos horas casi casi como una obra teatral, utilizando media docena de escenarios y causando en el espectador la sensación de que acaba de ver una historia más grande.

Con muchos interiores en el palacio donde gobernó Ana Estuardo, y algún que otro exterior, da gusto ver cómo Emma Stone y Rachel Weisz se enfrentan una y otra vez sin ningún tipo de prejuicios frente a cámara, ambas nominadas por sus soberbios trabajos, con el fin de convertirse en “la favorita” del título.

Además de la gran recreación de época, que Lanthimos sabe amplificar con pequeños detalles aquí y allá como la iluminación o la utilización de tomas con “ojo de pez” para causar claustrofobia, la película se muestra poderosa en la trama y en las actuaciones, que es lo mejor que puede ofrecer.

Muy recomendable para los que disfrutaron de films como La Edad de la Inocencia (The Age of Innocence, 1994) de Martin Scorsese, Relaciones Peligrosas (Dangerous Liaisons, 1988) de Stephen Frears, o Barry Lyndon (1975), de Stanley Kubrick.

La favorita (The Favourite, Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos/2018). Dirección: Yorgos Lanthimos. Elenco: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult y Mark Gatiss. Guión: Deborah Davis y Tony Mc Namara. Fotografía: Robbie Ryan. Edición: Yorgos Mavropsaridis. Diseño de producción: Fiona Crombie. Distribuidora: Fox. Duración: 119 minutos. Solo apta para mayores de 16 años.