Dura chicana de Jorge Rial a Alejandro Fantino: "Te haces el campesino y vivís en Nordelta"

"El campo tiene eso a favor... El poder del campo para presionar al gobierno. Los jubilados no lo tiene, los maestros no lo tienen, los médicos del Garrahan tampoco lo tienen, entonces lo van a vetar", comenzó Jorge, a "picar" el debate con Alejandro, al aire de Carnaval, el canal de streaming en donde, una vez a la semana, comparten el aire.

"Le tienen miedo al campo... El campo se te para de patas y te caga.", agregó Rial. "¿Qué es el campo? Explícame lo que es el campo", lo "apuró" Fantino. "Pero como no voy a saber lo que es el campo. No boludo, es el sector productivo más grande este país", le retrucó Jorge, cara a cara. Pero la cosa no quedó ahí...

"¿Vos sabés lo que moviliza el campo? Me dejás explicarte...", intentó decir, Alejandro. "Están todo el tiempo presionando porque pueden presionar, boludo... Y me parece muy bien que presionen. ¿Quién presiona por los jubilados? Entonces, el presidente (Javier Milei) en el mismo acto baja las retenciones y va por el veto a los jubilados", amplió Rial.

SE PICÓ...MAL

"Vos te hacés el campesino y te gusta vivir en Buenos Aires. Andate a vivir a Coronda, a Santa Fe", lanzó Jorge a Alejandro. Y, como si fuera poco, intervino Viviana Canosa, que también es parte de Cónclave, para aportar su "granito de arena" en la polémica que se dio en el vivo del programa.

"Andáte al campo, dejá Nordelta y déjate de romper las pelot...", le dijo Canosa Fantino, en un 2 contra 1, en el que "comunicador" se quedó sin posibilidad de "retruque". Haya paz muchachos, haya paz...