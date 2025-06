Cayeron copos de nieve en distintas localidades del conurbano

Las precipitaciones comenzaron cerca de las 7 de la mañana, justo cuando muchos bonaerenses se disponían a salir de sus casas para ir al trabajo o llevar a los chicos a la escuela.

Vecinos de Pilar y José C. Paz fueron los primeros en advertir el fenómeno, compartiendo imágenes desde la calle mientras se dirigían al trabajo o llevaban a los chicos al colegio. En Tigre, la nevada se registró alrededor de las 7:20 horas, sorprendiendo a quienes esperaban el tren en distintas estaciones de la zona norte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Violetacitwar/status/1937096728978600122?t=wcdmMxLMFMnbr_xKiLfyVw&s=19&partner=&hide_thread=false Segun yo nevo en pilar, según mi madre es aguanieve ? #Nieve pic.twitter.com/WRyGI3lExJ — Violeta Citwar (@Violetacitwar) June 23, 2025

"Confirmo nieve en San Miguel", escribió un usuario de X (ex Twitter), acompañado de una foto desde el andén con pasajeros abrigados y encapuchados. En Morón, otra usuaria publicó: "Buen día, desde la ciudad de Morón", junto a una postal del fenómeno.

En Los Polvorines, también se reportaron escenas similares. "Ahora #nieve #aguanieve", tuiteó otra vecina filmando desde el interior de su auto.

“Un poco de agua nieve en Presidente Derqui, Pilar”, escribió una joven en la cuenta de X. “Me agarró la nieve esperando el bondi en Pilar (que no me di cuenta de que era nieve hasta que me subí al colectivo y vi la mochila con un par de copitos)“, contó otro mujer en la misma red social.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/YesyLook/status/1937092891769254146?t=x0TKV5ccUoxHHGxAaOKYXA&s=19&partner=&hide_thread=false Un poco de agua nieve en Pte. Derqui, Pilar. pic.twitter.com/aSDTeUx8wx — Yesy Nogue (@YesyLook) June 23, 2025

En las últimas horas, los meteorólogos advirtieron que en la ciudad de Buenos Aires era baja la chance de que nevara, pero que en ciertos puntos del conurbano podría verse la caída de agua nieve y algunos copos.

Alrededor de las 8 de esta mañana la temperatura en el centro porteño era de 3,9 °C y la sensación térmica, provocada por un intenso viento, estaba por debajo de 0°C.

En las próximas horas se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, con un ambiente ventoso y una temperatura máxima de solo 9° C. Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con temperaturas de 6° C y vientos del suroeste a 50 km/h.

Bajante del Río de la Plata y sensación térmica bajo cero

El violento ingreso de aire polar también generará una marcada bajante del Río de la Plata: las estaciones de Hidrografía Naval prevén cotas de hasta –0,70 m cerca del mediodía del lunes, con la línea de costa retraída decenas de metros.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

Lunes 23 de junio: Mañana y tarde con bajas probabilidades de chaparrones. Cielo despejado hacia la noche. Mínima de 5° C y máxima de 9° C.

Martes 24: jornada con cielo apenas nublado, mínima de 1° C y máxima de 13° C.

Miércoles 25: cielo mayormente nublado, mínima de 5° C y máxima de 13° C.

Jueves 26: cielo parcialmente nublado en la mañana y algo nublado en la tarde, mínima de 5° C y máxima de 13° C.

Viernes 27: cielo algo nublado en la mañana y ligeramente nublado por la tarde. Mínima de 6° C y máxima de 12° C.

Recomendaciones

Asegurar objetos que puedan volarse y evitar la actividad náutica.

Abrigarse en capas y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Seguir los avisos de corto plazo del SMN y las actualizaciones del “mapa de la nieve” en Windy y en meteored.com.ar.

El frío intenso se prolongará al menos hasta el miércoles, con otro refuerzo de aire polar que mantendrá las mínimas bajo cero en buena parte de la provincia y el centro del país.