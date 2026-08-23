Clima en el AMBA: alerta amarilla por frío extremo durante este domingo 23 de agosto

La temperatura mínima será de 7ºC y la máxima llegará a los 13ºC en el cierre del fin de semana. Mirá el pronóstico del tiempo para los próximos días en el AMBA.
Este domingo 23 de agosto tendrá cielo algo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde rige una alerta amarilla por frío extremo. Según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas rondarán entre los 7ºC de mínima y 13ºC de máxima.
En el cierre del fin de semana, los vientos soplarán a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, la humedad rondará el 60% y no hay probabilidad de precipitaciones.
Para el lunes 24 de agosto se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 6ºC y los 14ºC. Y el martes 25, en tanto, habrá un leve ascenso de las temperaturas: mínima de 8ºC y máxima de 14ºC. El cielo seguirá mayormente nublado.
Más allá del AMBA, la alerta amarilla por frío extremo abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, una zona del sudeste de Corrientes y el oeste de Santa Cruz. También incluye las Islas Malvinas.
Según indicó el organismo oficial, este aviso implica la posibilidad de que se registren temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.
5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
6. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
8. No fumes en ambientes cerrados.
9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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