Clima en el AMBA: alerta amarilla por frío extremo durante este domingo 23 de agosto

Según indicó el organismo oficial, este aviso implica la posibilidad de que se registren temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El mapa de alertas por frío extremo para este domingo 23 de agosto.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.

5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

6. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

8. No fumes en ambientes cerrados.

9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.