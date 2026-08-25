El tiempo en el AMBA para este martes 25 de agosto

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires las temperaturas serán moderadas, con máximas que se ubicarán entre los 16°C y 20°C y mínimas de entre 6°C y 10°C. Se espera cielo parcialmente nublado durante buena parte de las jornadas. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario templado durante el día y fresco durante las primeras horas. Las máximas estarán entre los 20°C y 23°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 8°C y 9°C.

La zona del Litoral presentará temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 23°C y mínimas de alrededor de 9°C. El cielo tendrá nubosidad variable, con algunos momentos de sol.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En la Patagonia se esperan máximas de entre 6°C y 16°C, con mínimas que podrían descender hasta 1°C. En Tierra del Fuego las temperaturas serán aún más bajas, con una máxima de 6°C y una mínima de -2°C.