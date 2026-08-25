El tiempo en el AMBA para este martes 25 de agosto

El SMN anticipa para este martes una jornada fría y sin porbabilidad de lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 25 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Para el miércoles se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 17°C, mientras que hacia la noche podría aumentar levemente la nubosidad.
El jueves se presentará con condiciones inestables. Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 18°C.
En el norte argentino se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que rondarán entre los 23°C y 26°C y mínimas de entre 8°C y 9°C. Predominarán las condiciones de cielo parcialmente nublado, aunque algunas zonas podrían presentar mayor nubosidad.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires las temperaturas serán moderadas, con máximas que se ubicarán entre los 16°C y 20°C y mínimas de entre 6°C y 10°C. Se espera cielo parcialmente nublado durante buena parte de las jornadas. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario templado durante el día y fresco durante las primeras horas. Las máximas estarán entre los 20°C y 23°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 8°C y 9°C.
La zona del Litoral presentará temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 23°C y mínimas de alrededor de 9°C. El cielo tendrá nubosidad variable, con algunos momentos de sol.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En la Patagonia se esperan máximas de entre 6°C y 16°C, con mínimas que podrían descender hasta 1°C. En Tierra del Fuego las temperaturas serán aún más bajas, con una máxima de 6°C y una mínima de -2°C.