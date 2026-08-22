Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 22 de agosto

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino se esperan las temperaturas más elevadas de este sábado, con máximas que pueden alcanzar los 20°C y 21°C en distintos puntos de la región. También habrá presencia de sol y nubosidad variable.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el centro del país, las máximas se ubicarán en torno a los 13°C y 18°C, con condiciones mayormente estables. En varias provincias predominará el cielo parcialmente nublado, aunque sin lluvias significativas.

En la Patagonia, en cambio, continuará el frío intenso. Las temperaturas máximas rondarán entre los 3°C y 11°C, mientras que las mínimas estarán cerca de los 0°C y podrían descender por debajo de ese registro. En Tierra del Fuego se esperan valores de hasta -3°C.