Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 22 de agosto

El fin de semana empezará con cielo despejado y temperaturas bajas. La mínima será de 4ºC y la máxima llegará a los 12ºC. Hay alerta amarilla por vientos fuertes en la costa sur de la Provincia.
Este sábado 22 de agosto se presentará con clima frío y cielo despejado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima llegará a 14°C durante la tarde, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En las primeras horas del día se registraron térmicas bajas, aunque el sol permitirá un ascenso hacia el mediodía. No se esperan precipitaciones y el viento será leve, por lo que el tiempo se mantendrá estable en el comienzo del fin de semana.
El organismo oficial emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en la costa sur bonaerense. Allí, podrían ocurrir fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Los vientos tendrán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70.
El panorama para los próximos días anticipa un gradual ascenso de las temperaturas en la Ciudad y el Conurbano. El domingo tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, mientras que el lunes se esperan entre 6°C y 13°C. El martes, los registros térmicos estarán entre 8°C y 14°C. Desde el miércoles comenzará a sentirse un ambiente más templado, con una máxima de 17°C, que llegará a 19°C el jueves.
En el norte argentino se esperan las temperaturas más elevadas de este sábado, con máximas que pueden alcanzar los 20°C y 21°C en distintos puntos de la región. También habrá presencia de sol y nubosidad variable.
En el centro del país, las máximas se ubicarán en torno a los 13°C y 18°C, con condiciones mayormente estables. En varias provincias predominará el cielo parcialmente nublado, aunque sin lluvias significativas.
En la Patagonia, en cambio, continuará el frío intenso. Las temperaturas máximas rondarán entre los 3°C y 11°C, mientras que las mínimas estarán cerca de los 0°C y podrían descender por debajo de ese registro. En Tierra del Fuego se esperan valores de hasta -3°C.