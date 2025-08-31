El tiempo en el AMBA: llega la tormenta de Santa Rosa y el domingo tendrá mal clima

El lunes tendrá lluvias en la madrugada y tormentas fuertes en la mañana, mejorando en la tarde y noche, con cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre 13 y 18 grados. Y el martes, en tanto, se presentará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. El termómetro rondará entre diez y 15 grados.

La semana continuará con una "montaña rusa" de temperaturas. Aunque el miércoles volverá el sol y ascenderá la temperatura, un "nuevo pulso de aire frío" llegará el jueves, confirmando que el tiempo inestable y los cambios constantes serán los protagonistas en el inicio de septiembre.

Alerta meteorológico por tormentas lluvias fuertes: cuáles son las provincias afectas

El fin de semana concluirá con mal clima en diferentes partes del país y, por esta razón, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas lluvias fuertes en algunos sectores. De esta forma, rige para zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

En ciertas regiones de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, el alerta sube a naranja.

domingo31deagostoalerta

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Particularmente sobre el oeste de la provincia de La Pampa, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve mezclada o nieve".

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta alguna tormenta embebida.

Para zonas con alerta naranja, el organismo indicó que “el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual".

Las recomendaciones del SMN por lluvias fuertes