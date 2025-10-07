Entre Ríos: Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven que era buscada desde hace 5 días

El hallazgo se produjo a unos 500 metros de la ruta 12, en un camino rural cercano al club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a Gobernador Mansilla, según confirmaron las autoridades locales. El operativo involucró a más de 130 efectivos, entre policías, bomberos, cadetes, perros de rastreo y drones, según detalló el comisario Horacio Blasón, encargado de la investigación.

Búsqueda, detención y allanamientos

El automóvil de la joven, un Chevrolet Corsa, fue encontrado con las llaves puestas, lo que encendió las primeras alarmas. La familia denunció la desaparición de inmediato y la policía realizó allanamientos a personas vinculadas con Daiana, mientras la señal telefónica de la joven se había perdido minutos después de salir de su casa.

El domingo a la madrugada, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años, identificado con el alias de “Pino”, que tenía contacto con la joven poco antes de su desaparición y vivía a un kilómetro del lugar. Durante los allanamientos en un galpón alquilado por el detenido se secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. El hombre intentó manipular un arma y quedó detenido por resistencia a la intervención policial.

Investigación en curso

Los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, junto al Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, trabajan en el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y pericias sobre teléfonos y vehículos. Las hipótesis no se descartan, pero se investigan simulaciones para encubrir un femicidio.

Daiana Mendieta estudiaba astrología y escribía en su cuenta de Instagram. Su último posteo, tres días antes de desaparecer, decía: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”. Al momento de su desaparición vestía calza gris, remera blanca y zapatillas negras.