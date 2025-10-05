Clima |

Se esperan nuevas tormentas en el AMBA: ¿hasta cuándo seguirá el mal clima?

Las lluvias seguirán durante este domingo y habrá un descenso marcado de la temperatura. Por el temporal, reportaron daños en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Dónde hay alerta amarilla por viento fuerte.

Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una jornada en la que continuarán las tormentas y los chaparrones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a los 21 grados y se espera un marcado descenso de la temperatura hacia la noche.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reportaron diversos daños por el temporal, con la ciudad bonaerense de Olavarría como el punto con mayores consecuencias. Allí, la Sociedad Rural informó que una carpa de gran tamaño destinada a su cena anual quedó totalmente destruida, lo que obligó a la suspensión del evento. Asimismo, en la zona, un árbol se derrumbó sobre una cancha de básquet del Club Social y Deportivo Loma Negra.

En el AMBA, las lluvias llegarán a su fin durante la madrugada del lunes. El inicio de la semana será con cielo algo nublado y marcas térmicas que rondarán entre los ocho y 18 grados. Y el martes tendrá cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre siete y 22 grados.

Alerta amarilla por viento fuerte: qué provincias se verán afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte, que rige para zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero.

De acuerdo con el reporte climático, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades.
  4. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

