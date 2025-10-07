Lali y un mensaje a Milei: se paseó por Madrid con una remera de "Payaso"

En el vídeo, Lali luce una remera de su tour con la imagen de un payaso. De fondo se escucha su tema “Payaso”, en especial el fragmento: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

La coincidencia no pasó desapercibida. Usuarios rápidamente interpretaron la publicación como una indirecta hacia Milei, con quien la cantante mantiene un enfrentamiento publicó desde que él la criticó en varias oportunidades. La publicación generó comentarios divididos, algunos aplaudiendo el gesto irónico y otros considerándolo innecesario.

Gira europea

Actualmente, Lali continúa con su gira europea. Ya presentó sus shows en Barcelona y Sevilla, y Madrid fue otra fecha agotada. La artista recibió el apoyo de miles de seguidores de distintos países, quienes destacaron tanto su talento como su actitud frente a la polémica.

Mientras tanto, la historia con la remera de “Payaso” se volvió uno de los temas más comentados del día en X e Instagram, consolidando a Lali como una figura que no solo marca tendencia con su música, sino también con sus gestos públicos.