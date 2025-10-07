Lali y un mensaje a Milei: se paseó por Madrid con una remera de "Payaso"

La cantante compartió una historia en Instagram horas después del concierto del presidente Javier Milei en el Movistar Arena. La coincidencia entre la letra de su canción y la figura del político encendió las redes sociales.
Lali Espósito volvió a encender las redes sociales este martes 7 de octubre de 2025. Horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la cantante compartió una historia en Instagram caminando por las calles de Madrid, donde se encuentra con su gira europea “No vayas a atender cuando el demonio llama”.
En el vídeo, Lali luce una remera de su tour con la imagen de un payaso. De fondo se escucha su tema “Payaso”, en especial el fragmento: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.
La coincidencia no pasó desapercibida. Usuarios rápidamente interpretaron la publicación como una indirecta hacia Milei, con quien la cantante mantiene un enfrentamiento publicó desde que él la criticó en varias oportunidades. La publicación generó comentarios divididos, algunos aplaudiendo el gesto irónico y otros considerándolo innecesario.
Actualmente, Lali continúa con su gira europea. Ya presentó sus shows en Barcelona y Sevilla, y Madrid fue otra fecha agotada. La artista recibió el apoyo de miles de seguidores de distintos países, quienes destacaron tanto su talento como su actitud frente a la polémica.
Mientras tanto, la historia con la remera de “Payaso” se volvió uno de los temas más comentados del día en X e Instagram, consolidando a Lali como una figura que no solo marca tendencia con su música, sino también con sus gestos públicos.
comentar