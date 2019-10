Estefi Colombo: "A la gente le encanta que las recetas le salgan"

Siempre se destacó por sus recetas fáciles y económicas, ideales para poner en práctica en el día a día, y por su carisma y espontaneidad. Esta combinación hizo que fuese cosechando una gran cantidad de fieles seguidores en su canal de YouTube -Estefi Colombo- que siempre le agradecen que sus recetas funcionen. Pero ahí llegó haciéndose un lugar por sus propios medios luego de que la maternidad cambiara sus prioridades y rutinas: "Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, empecé lo de YouTube. Como en la tele generalmente no te toman cuando estás embarazada, me pareció bueno reinventarme desde ese lugar", explica Estefi, que también participa como invitada en "Cocineros argentinos" y además trabaja en una empresa de catering.

-¿Cómo empezaste con la cocina?

-En realidad, empecé estudiando diseño de indumentaria. Pero cuando estaba en tercer año de la carrera, una profesora me preguntó si me gustaba la ropa para vestirme yo o para vestir a otras personas. Ahí me miré al espejo y dije: "Me gusta para vestirme a mí", la verdad es que el otro no me generaba nada. En ese momento justo conocí a una persona que estudiaba hotelería y ahí fue cuando sentí que la cocina podía ser algo para mí. Me puse a estudiar la carrera y no paré. Trabajé en hoteles, en restaurantes, hasta que un día un jefe mío me dijo de hacer un casting para Utilísima y quedé. Empecé en "Súper dulce" con Paula Pollono.

-¿Cocinabas desde chica?

-Nada, ni un huevo frito. En mi casa la única que cocinaba era mi abuela. Mi mamá lo único que cocinó en su vida fueron tartas, más que eso no le podíamos pedir. Sí tenía un libro de cocina, Chicos a cocinar, de Ketty de Pirolo, que me regalaron de chiquita y de ahí hacía scones y alfajores de maicena. Es lo único que hacía de chica. Hoy lo uso para hacer recetas con mis hijas.

-¿Cómo hacés para marcar la diferencia habiendo tantos cocineros e influencers dando recetas por las redes?

-A la gente le encanta que las recetas le salgan. Porque hay un montón de recetas que a veces se suben a las redes sociales y no están completas al 100 por ciento: o les falta algún ingrediente o las cantidades no son exactas. Y como todo está tan caro, hoy en día 200 gramos de manteca es un montón, entonces la gente valora que las recetas sean sencillas, que no haga falta ser el mejor pastelero de Argentina para llevarlas a cabo, que cualquier persona que pueda pesar los ingredientes en una balancita o con un vaso medidor, las pueda hacer. Si sigue el paso a paso como yo lo describo, la receta sale.

-Hacés también golosinas caseras

-Sí, tengo un recetario online de golosinas caseras: yummies, bombones marroc, gomitas Le encanta mucho a la gente que vive en el exterior y no puede comprar las golosinas todos los días. Y ahora estoy trabajando en un recetario para Navidad.

-¿Cómo te organizás siendo mamá y cocinera?

-Hago malabares, como todas las mujeres. En el catering trabajo todos los días. Salgo del trabajo y dos veces por semana trato de ver qué recetas puedo subir. Los lunes pienso qué receta quiero hacer mañana, por ejemplo bizcochitos, el martes compro todo, y el miércoles subo un posteo. Es un trabajo diario. Recibo como 300 mensajes privados por día por lo menos y los respondo uno por uno. He tenido hasta tendinitis en el dedo. En las redes, parece que uno está boludeando pero hay que dedicarle tiempo. Instagram te exige mucho porque si no subís historias casi todos los días, si no respondés, la red te va dejando de lado y no se puede seguir creciendo.

-¿Te gustaría volver a la tele?

-Sí, la tele me encanta y me divierte, la paso muy bien. Además, a la gente le llega lo que hago, tengo buenas devoluciones. Pero por ahora no hay nada en vista. Me gustaría hacer unos cursos de cocina para fin de año porque la gente me los pide.