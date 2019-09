El Frente de Todos despliega "policampaña" mientras Vidal pretende evitar la confrontación

La gobernadora María Eugenia Vidal se mostró con el presidente Macri en el conurbano, en un bastión histórico del peronismo, el distrito de Florencio Varela, y de esa forma retomó, en pleno, el recorrido proselitista.

Esa puesta en escena juntos, en la inauguración de un metrobus, sirvió además para aventar los fantasmas que agitaba la no exhibición en público de ambos dirigentes.

Para que no queden dudas, se volverán a mostrar juntos en la primera movilización, de las 30 que anunció el presidente y principal candidato de JxC, que se realizarán en ciudades del país.

No está por ahora confirmada la presencia de Vidal en Barracas de Belgrano, en CABA, este sábado, que será la primera concentración pública de las anunciadas, luego será el turno de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, el próximo lunes 30, donde sí ya está confirmada la presencia de Gobernadora.

Los principales candidatos y candidatas de JxC de la provincia viene teniendo reuniones en la quinta presidencial de Olivos con el presidente Macri, se trata de una "acción sicológica" positiva que desde presidencia se pretende dar.

Además, está previsto que haya algunos lineamientos discursivos de campaña, por parte del Secretario de Asuntos Públicos, Federico Suárez, también para los principales candidatos del oficialismo.

La idea es evitar la confrontación y trabajar en la línea de las ideas fuerzas que ya estrenó Vidal, "hicimos lo urgente, ahora vamos por lo importante", entre otras líneas que la gobernadora desliza en actos públicos.

"#Llegando" es el spot con el que el candidato a gobernador bonaerense del FdT Axel Kicillof decidió arrancar esta segunda etapa de la campaña, de cara a la elección del 27 de octubre.

"Como un fiel reflejo de estos 3 años y medio de recorridas, en esta pieza se pueden ver lugares, personas y momentos vividos" se consigna en la misiva de presentación de los videos y se aclara que no hay "actores ni guiones", se trata de imágenes de más de 20 ciudades, incluso con algunos registros enviados por la gente.

Se agrega además un eje discursivo que aproxima a los dos principales candidatos, pues ambos siguen la premisa de "estar cerca de las y los bonaerenses, cara a cara, escuchando a todos, hablando con todos".

Se trata para los organizadores de la campaña de Kicillof de "una campaña austera, transparente, participativa; una campaña como spoiler de la manera que se va a gobernar". Tan austero que ni hubo mucho festejo de los 49 setiembres, sólo el lanzamiento de los videos.

Estiman que de esa forma se puede "lograr una provincia diferente", para lo cual se "necesita un gobierno diferente", y en definitiva esa es la propuesta.

De todas formas, en el gobierno bonaerense, no están centrados solamente en la campaña de Kicillof, ven que desde el FdT al menos hay como "cinco campañas"; y enumeran, "la que hace Alberto, la de Cristina, la de Massa, la de Axel, la de los intendentes, etc".

Admiten es una campaña desordenada, pero de esa forma están "todos", muestras diversidad y al mismo tiempo unidad.

Después está el tema de los "cortes de boletas" que se podría dar en distintos distritos, hay preocupación con esto en ambos campamentos, aunque claro está que en quienes corren de atrás hay más preocupación.

Hay elementos nuevos a tener en cuentas. Hay tránsito de dirigentes de un lugar hacia otro que pueden motivar esos cortes y definir la elección local.

También hay candidatos que funcionan mejor que otros para que la gente corte la boleta. Aquellos que tienen una importa más vecinalistas funcionan mejor que los que están muy asociado a una marca política; a estos últimos, "la ola los pone y la ola los saca", pero los puede sacar peor si no son conscientes de la asociación.

Corte anárquico

Desde que perdió la interna ante Mariel Fernández, en la elección primaria pasada, el intendente de Moreno Walter Festa no deja pasar la oportunidad para inducir una suerte de "corte anárquico" de la boleta del FdT.

Sucede que Festa militará el corte de boleta en el plano local o bien hará campaña para que no se vote a Mariel Fernández: "estamos en un problema porque yo soy peronista, y de entrada dije que gane el peronismo, pero no creo que se merezca nuestro acompañamiento", dijo el actual intendente de Moreno en relación a la candidata del FdT.

Recordó además que la candidata y referente del Movimiento Evita obtuvo apenes 40 mil votos mientras que el FdT obtuvo 160 mil votos.

"Está claro que nosotros, ante estas agresiones que estamos teniendo no podemos acompañar; fijate que faltan 30 días para la elección y sigue hablando de mí y no habla de la oposición ¿será que recibió tantos recursos del gobierno nacional que no se anima a hablar del modelo económico que generó hambre en este país?", relató en medios locales el mandatario.

En el distrito, por estos días, al margen de la fría campaña electoral si vive cierta controversia entre la dirigencia política por la prorroga o no de la concesión de la empresa Trebol, que presta el servicio de recolección de basura.

Hubo un llamado a sesión en el Concejo Deliberante para que se expidiera sobre el tema, pero finalmente no se pudo realizar; y en ese contexto, en una marcha, se pudo ver una bandera que decía FestaAsseff. Jorge Asseff es el candidato a intendente de Juntos por el Cambio.

Empero, Festa insiste en que habría que preguntarle a la candidata que recibió el respaldo de Emilio Pérsico recientemente "qué opina del gobierno nacional de Macri o qué opina ahora de Cristina (Fernández de Kirchner) porque hace dos años atrás hablaba muy mal de ella, cuando estuvo con (Florencio) Randazzo", y agregó "también habría que escuchar qué proyecto tiene para Moreno porque hasta acá no escuchamos ninguno".

De esta forma el intendente del FdT se queja que la candidata del FdT, critique su gestión "cuando debe preocuparse –según considera- por quien está a su lado", en referencia al histórico referente peronista de la comarca Mariano West.

"Que él tenga las chances de volver a través de Mariel Fernández lo debe saber todo el pueblo de Moreno" dijo para terminar Walter Festa y concluyó: "esperemos ahora a ver los resultados de la elección".

Pase

El FdT de Lanús sumó el respaldo de un sector del radicalismo local, de cara a las elecciones del 27 de octubre próximo.

La propuesta local que, tras las primarias encabeza, Edgardo Depetri deberá medir fuerzas nuevamente con el oficialismo local que comanda el actual intendente Néstor Grindetti.

Las PASO dejaron ver que habrá disputa hasta el final en el distrito por la administración local y todos hacen su juego. Las cuatro listas que compitieron en el FdT sumaron 40 mil votos más que el único participante de la primaria de JxC, y a su vez, la misma diferencia, unos 40 mil votos, obtuvo Grindetti sobre el ahora candidato Depetri, en aquella elección.

Llama la atención, pero no tanto, que el sector radical que blanqueó su pase sea el referenciado por quien se ha venido desempeñando como vicepresidente del IPS bonaerense Carlos Folino, que además es el padre del concejal Lucas Folino, que también es parte del pase.

Los Folino, padre e hijo, fueron de los primeros en llegarse al espacio de Grindetti, alla por 2015, cuando ellos y sus socios políticos, José Volpe y Silvano Lanzieri, firmaron un acuerdo por fuera de la conducción de la UCR del distrito con el entonces precandidato PRO.

En la ciudad se estima que Volpe, Lanzieri y Folino tienen una particularidad; desde tiempos de Manuel Quindimil, histórico intendente peronista del distrito, siempre han jugado para el oficialismo local, por lo cual podría ser un indicio de lo que finalmente pase en las próximas elecciones generales de octubre. "En este camino hacia un gobierno amplio es muy importante que un sector histórico del radicalismo de Lanús apoye mi candidatura", consideró Depretis, y dijo "Lanús merece y necesita la unidad de todos los espacios políticos que queremos un futuro mejor".

Muy diplomáticamente se realizó una aclaración: "los amigos radicales de Lanús, encabezados por José Volpe y Carlos Folino, entre muchos otros, no se suman al kirchnerismo, sino que se incorporan a la voluntad de trabajar por un tiempo nuevo para nuestros vecinos y vecinas".

Por último, el candidato que algunos apodan "el santafesino", por haber nacido en la provincia Santa Fe, sostuvo estar "con ganas de trabajar juntos para que a partir del 10 de diciembre construyamos una ciudad gobernada por lanusenses y para lanusenses".

Medioambiente

La candidata a intendenta de La Plata del Frente de Todos, Florencia Saintout, participó del panel "Medioambiente para Todos" y disertó junto al diputado nacional Leonardo Grosso, el senador Fernando "Pino" Solanas y Gastón Tenembaum, referente de Jóvenes por el Clima. Saintout aseguró que "no queremos que esto sea un tema de lo políticamente correcto, sino que de cara a una nueva gestión municipal es un tema clave para pensar nuevas políticas públicas de desarrollo". Dijo que "no es vivir juntos de cualquier manera, no es vivir juntos explotándonos los unos a los otros, sino que es vivir en libertad, con soberanía, con otros" y consideró que "la ciudad de La Plata viene siendo gobernada por ese paradigma de depredación del otro, donde se le extrae al otro absolutamente todo". La candidata también realizó un diagnóstico sobre la problemática con los residuos que atraviesa la capital bonaerense y mencionó que en la actualidad hay más de 160 asentamientos que se encuentran al lado de basurales a cielo abierto. "La basura se acumula en las canteras, al lado de donde viven los pibes y las pibas en los barrios" dijo.