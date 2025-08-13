Espectáculos |

Por qué se terminó el matrimonio de 15 años de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La relación entre el ex jugador de fútbol y la jurado de Los 8 escalones se rompió. Ella volvió a la Argentina y están en trámites de divorcio.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis estuvieron 15 años juntos. Su pareja incluyó la llegada y crianza de 3 hijos -Bastián, Lola y Ema- y estadías durante años y meses en distintos destinos del mundo. Pero ya el año pasado se encendió una primera "alarma" sobre un supuesto engaño del ex deportista a la bailarina. Y ahora, varios meses después, se terminó la relación entre ellos para siempre.

"Los que están separados son Evangelina Anderson y Martín Demichelis", confirmó Ángel De Brito, durante el vivo de su programa LAM, en las noches de América. Para luego, tomar la palabra Yanina Latorre, una de sus panelistas y también conductora de la misma emisora, para sumar información sobre el final de la relación que incluyó una década y media de continuidad.

"Se separaron en México... Ya había existido el rumor de una tercera persona. Lo había dicho Tartu (periodista que también trabaja en la misma "casa" televisiva) y creían que era una opereta contra Demichelis (en ese momento el era el técnico de River Plate). Parece que Tartu tenía razón, no había mentido".

"A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que el estaba saliendo o que había salido con una azafata de una aerolínea, que conoció en un viaje en la época de River y ahí empezó un vínculo. No sé si se trató de un día, una hora, un minuto o una relación paralela. Tengo 4 fuentes que me aceptan la azafata. Pero lo que lo quieren te dicen que fue poquito...", agregó, Latorre.

“Están oficialmente separados. Yanina lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos", agregaron, en el ciclo periodístico, sobre el presente oficial de Evangelina y Martín, uno viviendo en cada país diferente, tras el arribo de ella a la Argentina, incluso para ser parte del jurado de Los 8 escalones, en las tardes de El 13.

Familia Demichelis
Una de las últimas fotos de toda la familia Demichelis junta.

“Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Bueno, hablé con el tatuador y me confirmó que sí“, contó Pepe Ochoa, integrante del equipo. "Le pregunté a Evangelina, ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?´. Y me contestó que no. Entonces fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrárselo".

