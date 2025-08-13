Economía renovó el 60% de los vencimientos de deuda pese a que ofreció altas tasas

En la licitación de hoy, la segunda del mes, la Secretaría de Finanzas adjudicó $9.147 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9.977 billones.

“Esto significa un rollover sobre los vencimientos del día de la fecha de 61,07%”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

El Tesoro ofreció cinco Lecaps con vencimientos entre septiembre y octubre, un Boncap con vencimiento en feb-26, un Boncer con vencimiento en oct-25, un bono dollar-linked con vencimiento en dic-25 y tres bonos Tamar con vencimientos en nov-25, ene-26 y feb-26.

Tanto la licitación del Tamar a febrero 2026 como el Boncer y el bono dollar-linked quedaron desiertas.

Opinan analistas y economistas

"El resultado de la licitación refleja el faltante de liquidez del mercado", señalaron los analistas de Puente. Observaron que "el rollover fue bajo (61%), aún aceptando el 91% de las posturas a tasas por encima del mercado. Sorprende un poco la poca demanda por las especies más cortas, que no llegaron al límite máximo establecido por la licitación".

El economista Gabriel Caamaño dijo que "buena parte de lo que no se renovó fue porque directamente no le ofrecieron, de ahí se infiere que al menos una parte importante sea por cambios en integración encajes. Tasas cortas al alza, a pesar de los montos máximos o topes".

Desde PPI, observaron que "el Tesoro adjudicó $9,147 billones, tras recibir ofertas por $9,977 billones. Tal como esperábamos, el rollover estuvo por debajo de 1x al solo cubrir 0,61x los vencimientos de la fecha. A su vez, como preveíamos, el mercado optó por extender duration y no convalidó los topes de emisión para las dos letras más cortas ($3 y $4 billones para las LECAP con vencimiento el 12/09 y el 30/09)".

Esta semana, el Tesoro enfrenta vencimientos por $15 billones correspondientes a la Lecap S15G5, tras la eliminación de las Lefis.

La consultora Equilibra observó que "el Tesoro tendrá que financiar AR$ 5,8 billones con los depósitos que mantiene en el BCRA, que pasarán de AR$ 14,2 billones a unos AR$ 8,4 billones".

"Hacia adelante: vencen casi AR$ 9 billones en manos de bancos y del sector privado no financiero a fin de mes, y otros AR$ 13,7 billones en sep-25", agregó.

Al respecto, Hernan Letcher dijo que "al Gobierno no le quedó otra que liberar $5,8B y convalidar tasas del 69,2% En una licitación de deuda con vencimientos por $14,9B el Tesoro únicamente logró refinanciar 61,1%. Esto implica una liberación de $5,8B de los cuales se estima que alrededor de $2,0B se dirigirán a cumplir con la integración de encajes, incrementada por el BCRA a 40% a partir de agosto".

"El 35,8% de lo adjudicado estuvo explicado por Letras a 30 y 45 días, las cuales tuvieron un tope de colocación previo que no se cumplió por el alto nivel de tasa y por falta de ofertas que respondan probablemente a la readecuación en los encajes. Esto en conjunto con la no inclusión de títulos a 15 días, demuestra algo que ya venimos marcando: la consolidación de la bola de nieve de vencimientos que el Tesoro deberá afrontar quincenalmente, siendo que la próxima licitación vencen $13,8B de los cuales estimamos que el 33,9% está en manos del BCRA", agregó.

Remarcó que "como venimos alertando en las últimas licitaciones, las tasas reales continúan siendo altísimas, representando en este caso hasta 2,4% mensual. Esto tendrá que encontrar alivio rápido o se comenzará a poner en duda la sostenibilidad".

Con información de NA