Viviana Canosa reveló la razón por la que Mariana Fabbiani no cubrió el caso Julieta Prandi

"Hacer zapping y ver a Mariana Fabbiani, que es muy sonora pero que no pone a Julieta Prandi porque fue la novia de un ex marido de ella. Entonces, el viernes midió un punto pero la tele no dice... Prandi fue novia de Portal (Gastón, expareja de Fabbiani, con quien estuvieron juntos durante muchos años)", comenzó Viviana, en el vivo de Carnaval, el programa de streaming.

"La tele no dice ´che, midió un punto porque no fue sonora, no habló de la mina que detesta que le hablen´. Hizo un punto (de rating, de medición de audiencia). Sacan a una mina que tiene 4, 5 puntos como yo y dejan a una que hace 1 punto. Y a otras que tienen 0,4 y que son las mujeres de tipos poderosos", remarcó la conductora, al aire.

"Si, Prandi fue la amante y después la novia de Gastón Portal. Y fue traumático para Fabbiani. Pero midió 1 punto el viernes. Con 1 punto te echan a la mierda de la tele. Y esa gente tiene toda la impunidad para criticar el mismo laburo que hago yo. Es el mismo laburo", hizo hincapié Canosa, en diálogo con Jorge Rial y con Alejandro Fantino, sus compañeros en el programa.

LA HISTORIA DE AMOR FALLIDA DE FABIANNI Y PORTAL

Mariana y Gastón Portal estuvieron juntos durante diez años, entre 1995 y 2005. Tras 8 años de noviazgo, se comprometieron, se fueron a vivir juntos y se casaron. Pero, después dos años de matrimonio, llegó la separación. Fue en 2005 y, sin dudas, una dura experiencia para la conductora de las tardes de América.

Se conocieron cuando, a mediados de los noventa, Raúl Portal la había elegido como coequiper para su exitoso ciclo PNP (Perdona Nuestros Pecados), que emitía El Trece, del que Gastón era el productor. En ese contexto ambos se fueron conociendo y acercando, hasta iniciar una relación amorosa.

Siendo dos personas del medio, mucho antes de que reconocieran públicamente su ruptura, corrían rumores de que las cosas no estaban bien entre ambos. La sospecha de una crisis en la relación se reafirmó cuando las autoridades de El Trece anunciaron que la conductora no sería parte de la nueva edición de El ojo cítrico, el ciclo que hasta ese momento conducía, confirmando que en su lugar estaría Pamela David.