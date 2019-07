En los campamentos electorales de los principales frentes que competirán en las próximas elecciones primarias de agosto, cuya campaña formalmente comienza el 12 de julio, no registran dudas sobre la creciente polarización que se está observando en electorado bonaerense respecto de la oferta nacional, pero que se traslada, indefectiblemente, a la competencia electoral propiamente provincial, entre las fórmulas Kicillof-Magario y Vidal-Salvador.

En los campamentos se entiende que el "voto del medio", que en algún momento se expresó eligiendo a Sergio Massa, en la primera vuelta del 2015, o en la general del 2017 que se bifurcó entre Massa y Randazzo, hoy está a la deriva; acosados por "los miedos" que imparten los extremos.

En el vidalismo reconocen que "corren de atrás", pero además aclaran que el territorio nunca fue muy favorable a la fuerza; en 2015, en definitiva, aclaran, la fórmula Scioli-Zanini ganó en las tres elecciones que se realizaron: PASO, general y balotaje.Las elecciones de 2017 les fue favorable, pero esos 400 mil votos de diferencia que Cambiemos obtuvo por sobre Unidad Ciudadana en gran medida se explica por el 1,5 millón de votos que obtuvo el "camino del medio", que se presentó partido en la provincia con las candidaturas de Florencia Randazzo y Sergio Massa. Casi 2 millones si se le suma los votos del FIT, que también es víctima de la polarización, aunque no es muy "medio".

ADEMÁS:

Los precandidatos a intendentes para las PASO en las elecciones

La polarización, además, engaña al presentar cierto crecimiento de los candidatos, es paradojal; puede ser que, a cualquier candidato a intendente o fórmula provincial, sacar más votos sólo le sirva para perder.

En estas elucubraciones estaban los dirigentes del Frente de Todos bonaerense, cuando lograron, por primera vez, juntar a todos los precandidatos de la provincia, en un encuentro encabezado por Axel Kicillof y Verónica Magario, pero que además contó con la presencia del primer precandidato a diputado nacional Sergio Massa.

En la sede del Frente Nacional Justicialista, en la ciudad de La Plata, más de 50 intendentes del peronismo y el massismo, esperaron a los candidatos estrellas en lo que resultó la primera foto de "Todos" tras la vuelta del Frente Renovador al seno del PJ.

Pero no se trata de intendentes massistas, peronistas "dialoguistas" y peronistas K; también estuvieron las "figuritas difíciles", en referencia a los jefes territoriales Juan José Mussi, Mario Ishii y Alejandro Granados.

Los tres sectores tienen facturas en sus mochilas, los peronistas K por lo mucho que le "pagaron" a Massa y aliados, los massistas por estar limitados en su accionar y los dialoguistas por haber sido relegados en las listas de legisladores. A las "figuritas" solo se le respetó sus distritos y nada más.

A los ojos de uno de esos intendentes, el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, la situación podría ser sintetizada cómo "dolores de crecimiento". "Somos muchos, el frente ha crecido tremendamente y los cargos son limitados, como siempre", graficó.

Mientras tanto, la gobernadora y precandidata a la reelección por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se sale un poquito del molde y arriesga.

"Nos quedan pendientes de respuesta unos catorce municipios" dijo Vidal en el distrito de General San Martín, hasta donde se llegó para dejar en funciones el servicio de SAME, sin la compañía del intendente Gabriel Katopodis, que estuvo especialmente invitado al acto y brilló por su ausencia.

"La provincia pone las ambulancias y los recursos. Ábrannos la puerta, que la política o la campaña electoral no deje a un vecino esperando con una urgencia", completó la mandataria, consiente que entre esos 14 distrito están sin Sistema de Atención Médica de Emergencias, La Matanza, Ituzaingó, Moreno, San Fernando... entre otros municipios administrados por manos opositoras.

ADEMÁS:

Antes de la veda, aceleran inauguraciones de obras

Bajadas

En esto de "bajar lista" para evitar la interna en el peronismo de la provincia de Buenos Aires son expertos. Abales insuficientes es lo primero que se objeta y de esa forma no se habilitan lista para competir en diferentes lugares, en algunos casos puede ser estricta justicia, pero se sabe que, en otros, son acciones que la política justifica por otros medios.

Por caso, en Ezeiza las listas que encabezaban Víctor Alejandro Contreras, por un lado, y por otro lado Alejandro López, fueron objetadas. En Florencio Varela hubo que ‘bajar’ tres listas, las encabezadas por Héctor Salatino, Lucio Berón y Osvaldo Martínez; y dos en La Matanza, la de Heraldo Cayuqueo y la de Romina Cortaberria.

Así quedó cancha despejada para los candidatos oficiales Alejandro Granados, Andrés Watson y Fernando Espinoza.

En Lomas de Zamora dos reconocidos dirigentes como Pablo Paladino y Juan María Viñales se quedaron sin lista, el actual intendente Martín Insaurralde será el único candidato del Frente.

En Esteban Echeverría hubo tres listas que no fueron habilitadas para competir y lo mismo sucedió en José C Paz. Fernando Gray y Mario Ishii no tendrán competencia.

ADEMÁS:

Kicillof encabezó cumbre de intendentes peronistas

En cambio, en Ituzaingó el acuerdo fue interdistrital, el dirigente de nuevo encuentro Sergio Basteiro desistió de competir, pero a cambio el peronismo bajó sus candidatos en Morón. De esa forma, tanto el histórico Alberto Descalzo en Ituzaingó y Lucas Ghi en Morón, no tendrán competencia en la primaria del Frente de Todos. En el caso de Merlo, hubo una acción obstructiva muy evidente, para impedir que un histórico del peronismo pueda ir por adentro y participar de la primaria. Sucedió que se bajaron, con distintos argumentos legales, seis listas locales, una de ellas encabezada por Raúl Othacehe, y así Gustavo Menéndez quedó como precandidato único del Frente de Todos.

Hay otros casos, como es el de Luján, donde se bajaron tres listas, pero aun así hay competencia interna entre tres propuestas diferentes. Un caso singular es Moreno donde no se habilitó para competir en la primaria a cinco listas, empero habrá competencia entre siete propuestas; una de ellas encabezada por el intendente Walter Festa, otra por Melina Fernández, amiga del precandidato a diputado nacional bonaerense Máximo Kirchner. Se dice que Festa plagó de postulantes la compulsa para invisibilizar a Fernández.

En San Miguel

En el Frente de Todos, una de las banderas que se levantan en esta campaña electoral ya lanzada es unidad sellada, después de arduas negociaciones tu más allá de algunas fricciones que quedaron en algunos municioios. En San Miguel, dónde gobierna Jaime Mendez, un hombre ligado al hoy ministro provincial Joaquín de la Torre, la oposición celebra haber sido uno de los primeros distritos en lograr la tan mentada unidad, aún antes de lo anunciado a nivel nacional y provincial. El precandidato a intendente es Franco La Porta, ex integrante del gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

Fue clave el acuerdo logrado con el concejal Juan José Castro, autor intelectual de la unidad, dicen allí. Históricos rivales por la intendencia, hoy admiten aquellas viejas disputas los llevaron a ser hoy opositores. "Nosotros estamos construyendo un San Miguel sin mirar en el espejo retrovisor sino pensando que hay que darle una salida a las familias del distrito hacia adelante", dice Laporta. Acompañan esta decisión, Bruno Baschetti, otro ex candidato con aspiraciones a la jefatura comunal. Además, Humberto Fernández, Graciela Podesta, Javier Perez y Mario Guarnieri pusieron sus firmas en el acuerdo para la funata de la paz. ‘Las puertas están abiertas para todos", aseguran unánimemente, por si algún herido quedó en el camino y quiere sumarse.

Fuga y misterio

La concejal de Cambiemos Marianela López primero abandonó el bloque Cambiemos y luego anunció que acompañaría al actual intendente de Hurlingham y precandidato del Frente de Todos Juan Zabaleta en su pelea por la reelección.

"No porque alguien sea de otro espacio lo voy a criticar sin argumentos", valoró Marianela López sobre Zabaleta y prosiguió "lo que caracteriza al intendente, y es con lo que me siento identificada, es que está constantemente resolviendo los problemas de la gente; no así gente de mi espacio". Marianela López, concejal del PRO en Hurlingham y recientemente escindida del bloque Cambiemos, pateó el tablero cuando compartió un acto con el jefe comunal para anunciar la baja en la mortalidad infantil en el distrito.

Luego, en declaraciones periodísticas, reveló que apoyará a Zabaleta en su intento por la reelección, y blanqueó así las enormes diferencias que mantiene con Lucas Delfino, el precandidato a la intendencia de Juntos por el Cambio.

"Cuando uno tiene voluntad puede dar respuestas, y máxime un candidato como Delfino, que es subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, y nunca estuvo dándoles respuestas a los vecinos", destacó López.

Sin expectativas electorales, ya que quedó afuera de la confección final de la boleta a nivel local y con mandato hasta el 10 de diciembre, la concejal se mostró abiertamente a favor de la reelección del actual intendente, pese a que no rompió con la conducción del PRO a nivel nacional y se sigue referenciando en la figura de Jorge Macri, jefe comunal de Vicente López. Es más: anticipó que cortará boleta cuando esté en el cuarto oscuro.

Apoyo porteño

No obstante, a pesar de la complicada situación que atraviesa, en general, Juntos por el Cambio, y en particular el precandidato Lucas Delfino por el desplazamiento de la concejal Marianela López; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe, Diego Santilli, mostraron gestos de apoyo a su candidatura.

Rodríguez Larreta visitó Hurlingham para acompañar en una recorrida por la ciudad a Lucas Delfino. La jornada tuvo charlas con vecinos y una reunión en la Sociedad de Fomento Parque Johnston, donde el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conoció el estado general del distrito y los planes del candidato a Intendente.Por su parte, Santilli recorrió junto a Ezequiel Pazos, el precandidato de Juntos por el Cambio en José C. Paz, la feria Expo Empleo, evento que reúne a miles de jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano para ayudarlos a que crezca su potencial laboral.