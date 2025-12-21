Coparticipación: la Ciudad denuncia "traición" del Gobierno y exige fondos millonarios

La diputada del PRO Laura Alonso advirtió que la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no cederá en su reclamo por los recursos que, según denunció, la Nación adeuda desde hace años, tras el fracaso de las últimas negociaciones con el Ministerio de Economía.

La legisladora ratificó que la Ciudad mantendrá una estrategia de confrontación judicial y administrativa frente al Poder Ejecutivo nacional, al que acusó de incumplir los fallos y compromisos asumidos en torno al reparto de fondos. En ese marco, sostuvo que la deuda acumulada alcanza cifras “críticas” para las finanzas porteñas.

Una deuda millonaria del Gobierno con la Ciudad

“Estamos hablando de una deuda de primero 6.000 millones de dólares y una segunda deuda que se generó este año de 370.000 millones que nosotros no vamos a parar de reclamarle a la Nación”, afirmó Alonso en declaraciones a Radio Rivadavia. Según explicó, esos recursos resultan clave para sostener servicios esenciales y políticas públicas en la Ciudad.

Además, la diputada denunció una ruptura total de la confianza política con el oficialismo nacional, a partir de los recientes acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país”, sostuvo, al cuestionar el impacto institucional de esas alianzas.

Convivencia urbana

En paralelo a la disputa por la coparticipación, Alonso destacó una decisión del gobierno porteño vinculada a la convivencia urbana: la declaración de la ciudad de Buenos Aires como “zona calma”, con la prohibición de la pirotecnia sonora durante las celebraciones de fin de año.

“Lo que Jorge Macri ha decidido es declarar a la Ciudad zona calma libre de pirotecnia sonora. Los ruidos le generan muchísimo daño a los bebés, a los chicos, a las personas con autismo, adultos mayores y también a las mascotas”, explicó la legisladora, al detallar que en la Ciudad habitan más de 860.000 animales domésticos afectados por el impacto auditivo.

Alonso instó a los vecinos a celebrar “con luces, no con ruidos”, y aclaró que la normativa tendrá una aplicación estricta, que incluirá a clubes de fútbol y organizadores de eventos masivos. “Vamos a trabajar para que ellos también cumplan con esta normativa y que se deje de utilizar la pirotecnia sonora en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

La diputada vinculó esta medida con un plan integral para reducir la contaminación acústica, que contempla a futuro la electrificación del transporte público, mientras el conflicto con la Nación por los fondos sigue escalando en el plano político y judicial.