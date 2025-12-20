Boca tiene muy avanzada la llegada de un viejo anhelo de Juan Román Riquelme

La representación de Gastón Hernández se lo ofreció a Boca y la dirigencia azul y oro, que lo sigue desde 2024, dio el visto bueno. Un jugador de nivel, liderazgo y posible atracción para los mercados europeos por su proyección como futbolista.

image

Las negociaciones entre Boca y Hernández están muy encaminadas, pero la operación se encuentra en stand by estrictamente por la profunda crisis dirigencial del Ciclón. El club azulgrana declaró la acefalía y se encontró con un Marcelo Moretti plantado, que se negó a renunciar y fue a la Justicia para solicitar que se anule la misma.

El mánager del central, que juega de 6 pero también pude hacerlo de 2 (donde pretenden utilizarlo en Boca), pidió tiempo hasta que se restablezca el orden en San Lorenzo para que pueda consolidarse la tratativa y lo tasen. Si el precio convence, comenzará la negociación para comprarlo, pero no pagarán la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

A mediados de este año, Miguel Ángel Russo, quien lo había tenido durante el primer semestre en San Lorenzo, lo pidió para reforzar el plantel de Boca tras el Mundial de Clubes. La dirigencia comandada por Riquelme había enviado una oferta de cuatro millones de dólares, que fue rechazada por sus pares del Ciclón.