Operaron a Cristina Kirchner por una apendicitis: qué dice el primer parte médico

De acuerdo con el comunicado, Cristina Kirchner ingresó al sanatorio "presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes".

"La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias", indicó el parte. El texto fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

partecristina El primer parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner.

El traslado de la expresidenta se realizó el sábado por la tarde con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera al domicilio donde cumple prisión domiciliaria, y tras una evaluación de rigor determinara que era necesario derivarla al centro de salud para estudios complementarios.

En 2021, la exmandataria había sido sometida a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. Aquella intervención implicó la resección quirúrgica del útero. Antes, en 2012, cuando cumplía su segundo mandato en la Casa Rosada, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Cristina Kirchner está alojada en su departamento de San José 1111 desde junio pasado, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La sentencia, que quedó firme, incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

sanatoriootamendi Cristina Kirchner se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi.

Esta semana, la Corte Suprema ratificó la obligación de que la expresidenta utilice una tobillera electrónica, rechazando los recursos presentados por su defensa. Y el Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla "equiparable al patio para los presos comunes".

Los jueces entendieron que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios. La medida se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.

En las puertas del Sanatorio Otamendi, se concentraron militantes con carteles y dirigentes de confianza de la líder del PJ, entre ellos la diputada Mayra Mendoza y el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.