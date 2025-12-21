El PRO presentó un amparo para frenar las designaciones en la Auditoría General de la Nación

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de anomalías durante la sesión especial:

Moción sorpresiva: La designación fue introducida a las 02:55 am por el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.

Falta de reglamento: Se denunció que la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin dictamen previo de comisión y sin pedido formal de apartamiento del reglamento.

Votación cuestionada: El legislador calificó el acto como una decisión adoptada "entre gallos y medianoche" y a espaldas del debate público.

Retiro de bloques: Ante la maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar un acto que consideraron manifiestamente inconstitucional.

ritondodenuncia La acción de amparo presentada por Ritondo.

Los fundamentos del reclamo

El amparo sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Además, Ritondo argumentó que la Auditoría General es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías.

La demanda también plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, alegando que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes. Finalmente, el diputado invocó precedentes análogos del año 2015 donde la justicia ya había frenado nombramientos similares en la AGN por violaciones reglamentarias.

“Esta es una violación a la Constitución Nacional, nos vamos a presentar en la Justicia porque no se puede tratar (la designación de autoridades de la AGN). ¿En qué lugar dice que en sesiones extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara para esto, porque no está citada por el Ejecutivo?", había expresado Ritondo en el recinto de la Cámara Baja.

“Este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo en las votaciones, como hasta recién, va ir a la Justicia a declarar inconstitucional (a la designación de autoridades de la AGN). Que le quede bien claro, que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de LLA y por quien preside esta Cámara", agregó.