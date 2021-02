Coronavirus: Carmen Barbieri sigue internada pero mejor

“Se suspendieron los relajantes y está mejor que al mediodía. Mañana si sigue así, suspenden sedación de a poco. Los valores siguen dando bien. El panorama es bueno, positivo, pero el cuadro es delicado”, aseguró ayer el periodista Ángel de Brito en una historia de Instagram.

En las últimas horas, la actriz presentó leves mejorías, lo que alivia a sus seguidores y especialmente a su hijo, quien anunció ayer, en diálogo con Marcelo Polino que Barbieri se encuentra bien, y agradeció el apoyo de todos: “Mamá está bien. Quiero agradecer a todos, el amor que nos llega es muy grande”.

“Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo”, aseguró Bal.

Carmen Barbieri fue internada en la Clínica Zabala, luego de contagiarse coronavirus (supuestamente en una reunión de producción para la segunda edición de Masterchef Celebrity). Fue ingresada a ese centro médico por una neumonía y durante el fin de semana se la indujo a un coma farmacológico para poder intubarla con un respirador artificial, ya que “presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto”, confirmó su hijo a la prensa.