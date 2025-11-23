El mensaje del futuro ministro de Defensa tras ser designado por Javier Milei

A través de su cuenta de X, Presti le dedicó palabras de agradecimiento al presidente Javier Milei y a Luis Petri, a quien reemplazará en el cargo. "Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei", sostuvo.

Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei. https://t.co/3hPUBOrqHi — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) November 22, 2025

Petri, que asumirá como diputado nacional desde el 10 de diciembre, le había dedicado un mensaje horas antes. "Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!", publicó el funcionario. "Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”, resaltó.

Y concluyó: "Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada”.

Desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín inició su presidencia, todos los ministros de Defensa había sido civiles. Entre los más destacados estuvieron Horacio Jaunarena, que ejerció ese cargo en varias oportunidades, y Nilda Garré, la primera mujer en ocupar el cargo.

presticonluispetri El teniente general Carlos Presti asumirá en reemplazo de Luis Petri.

Quién es Carlos Presti, el nuevo ministro de Defensa

Nacido el 23 de junio de 1966, el designado ministro de Defensa se formó en el Colegio Militar de la Nación, donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería. Y a lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Desde el punto de vista académico, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.