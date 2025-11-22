Cambios en el Gabinete: un militar en Defensa y Alejandra Monteoliva toma Seguridad

El presidente Javier Milei oficializó los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri. Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, quedará a cargo de la cartera y en Defensa asumirá el jefe del Ejército, Carlos Presti.
El Gobierno nacional anunció este sábado un nuevo reordenamiento del Gabinete que se hará efectivo a partir del 10 de diciembre, cuando Patricia Bullrich y Luis Petri abandonen sus cargos en Seguridad y Defensa para asumir sus bancas en el Congreso. En su reemplazo, el presidente Javier Milei designó a Alejandra Monteoliva y al teniente general Carlos Alberto Presti, respectivamente, en una jugada que el Ejecutivo presenta como “continuidad del rumbo” iniciado hace un año.
La confirmación llegó a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se informó que Monteoliva -actual secretaria de Seguridad- será promovida al frente del Ministerio.
Según el texto oficial, la funcionaria “fue una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, la estrategia que puso el foco en la ofensiva contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Desde el oficialismo remarcaron que su designación garantiza que “la impronta de firmeza y profesionalismo se mantendrá por el resto de la gestión”.
La propia Bullrich celebró la noticia desde sus redes sociales. “Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió la ministra saliente, quien destacó el trabajo codo a codo con su sucesora desde diciembre de 2023.
También afirmó que el Gobierno sostiene “la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y la verdad de que el que las hace, las paga”. A partir del mes próximo, Bullrich ocupará una banca en el Senado por La Libertad Avanza.
En paralelo, Luis Petri confirmó su salida de Defensa y anticipó la llegada de Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército. El oficialismo subrayó que será el primer militar en ejercer como ministro de Defensa desde el retorno de la democracia. “Por primera vez desde 1983, una persona con intachable carrera militar estará al frente del Ministerio”, señaló la Oficina del Presidente, que además pidió “dar por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.
Petri también eligió despedirse con un mensaje dirigido a su sucesor. “Sé que va a tener una gestión destacada porque conozco de primera mano su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”, expresó el funcionario mendocino, que en diciembre asumirá como diputado nacional.
El Presidente agradeció públicamente a ambos ministros por la tarea desarrollada durante el primer tramo de su gobierno y destacó que su llegada al Congreso formará parte de una estrategia de “promoción” dentro del espacio. “Iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, sostuvo el comunicado, que definió el cambio como un fortalecimiento político de cara al próximo período legislativo.
Tanto en Seguridad como en Defensa, el Gobierno insistió en que los reemplazos buscan preservar el programa original y consolidar el esquema de alianzas internas. La designación de Monteoliva profundiza la línea que Bullrich reivindica como sello propio, mientras que el arribo de Presti marca un giro institucional significativo al poner por primera vez en cuatro décadas a un militar al frente del sistema de Defensa.
