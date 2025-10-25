Cristiano Ronaldo, 950 goles y récord absoluto:

El tanto llegó en el minuto 88, cuando Wesley encabezó un contraataque por la derecha y asistió al astro luso, que definió de primera y con precisión quirúrgica al fondo del arco. Con ese gol, Cristiano selló el triunfo del equipo dirigido por Jorge Jesus, que lidera la liga árabe con seis victorias en igual cantidad de partidos.

Antes, su compatriota João Félix había abierto el marcador de cabeza tras un centro de Ayam Yahya, redondeando una jornada perfecta para los portugueses del club saudí.

El exjugador del Real Madrid acumula ahora 950 goles repartidos de la siguiente manera: 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 106 con el Al Nassr y 143 con la selección de Portugal.

Messi, siempre al acecho

El logro de Cristiano llega apenas un día después de que Lionel Messi también celebrara un nuevo doblete con el Inter Miami ante el Nashville SC, en el inicio de los Playoffs de la MLS. Con esos tantos, el capitán argentino alcanzó 891 goles oficiales, manteniendo su segundo puesto en el ranking histórico y reduciendo ligeramente la distancia con su eterno rival.

De esta forma, el portugués le lleva 59 goles de ventaja al rosarino en la carrera por ser el máximo goleador de todos los tiempos, una competencia que se ha extendido durante casi dos décadas y que marcó una era en el fútbol mundial.

Los números que hacen historia

El ranking histórico de máximos goleadores lo encabeza Cristiano Ronaldo (950), seguido por Lionel Messi (891), Josef Bican (805), Romário (772) y Pelé (757).

A nivel de selecciones nacionales, CR7 también domina con 143 goles, mientras que Messi acumula 114 con la camiseta argentina. Muy por detrás se ubica el iraní Ali Daei, con 109 conquistas.

Entre los futbolistas aún en actividad, los más cercanos son Robert Lewandowski, con 695 tantos, Luis Suárez (589) y Karim Benzema (498).

Camino a los 1.000 goles

Lejos de mostrar signos de retiro, Cristiano sigue ampliando sus registros y ya se trazó un nuevo objetivo: llegar a los 1.000 goles antes de colgar los botines. “Sigo disfrutando el juego, cuidándome y buscando nuevos desafíos”, había declarado semanas atrás.

En Arabia Saudita, donde es ídolo absoluto, el portugués volvió a demostrar que su vigencia no entiende de edad. Su nombre, una vez más, quedó grabado en los libros del fútbol mundial.