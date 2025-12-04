Caos en la Panamericana: volcó un camión cargado con aceite y cortaron ambos carriles

El chofer resultó herido, aunque pudo salir por sus propios medios. Fue asistido por personal del SAME de Escobar y trasladado a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

Camión panamericana Personal de seguridad trabajando en el lugar. Video - Agencia Noticias Argentinas

Bomberos, personal vial y grúas de Autopistas del Sol trabajaban en la zona para limpiar el derrame de aceite, que dejó la calzada con riesgo de deslizamiento. Recién después se iniciará la remoción del camión.

Mientras tanto, el tránsito está siendo desviado hacia las colectoras, con demoras importantes en ambos sentidos, más precisamente en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para evitar el tráfico en la zona afectada, se recomienda que quienes vienen del norte tomen la ruta 26 y se desvíen hacia el Ramal Pilar a la altura de Del Viso. En tanto, quienes llegan desde el sur pueden realizar este recorrido en sentido inverso.

Esta es la única alternativa disponible para evitar las demoras en la colectora de la autopista, a la altura de Maschwitz, hasta que finalice el operativo para retirar el camión y limpiar la calzada.