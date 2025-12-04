Bullrich, sobre el nuevo Senado: "Somos mayoría, ahora cambia todo"

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, afirmó la exministra de Seguridad. En ese listado incluyó la reforma laboral y el Presupuesto, que definió como los proyectos centrales para la gestión.

Bullrich aseguró que ya están en marcha conversaciones con distintos bloques para reunir apoyos, con el objetivo de consensuar “una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar”. En ese sentido, reconoció que el diálogo se concentrará en espacios que tengan disposición a acompañar cambios: “No siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto. Tenés que juntar los que piensan similar y con eso sacar la ley”.

Bullrich ayer junto a su sucesora en Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Reforma laboral, Presupuesto y nuevas iniciativas

Además de los debates inmediatos, la legisladora señaló que el oficialismo planea avanzar en una segunda etapa con proyectos como el Código Penal, la ley de inocencia fiscal y una nueva normativa tributaria. Sin embargo, anticipó que varios de ellos no concluirán su tratamiento en el corto plazo.

Destacó la reincorporación del senador Francisco Paoltroni al bloque, al considerar que es necesario reagrupar a todos los senadores "que tienen voluntad de cambio”.

Respecto a la dinámica interna del Senado, restó importancia a los recientes desencuentros ocurridos durante la jura de los nuevos legisladores. Sobre ese episodio explicó: “Hubo un desentendimiento respecto a quiénes hacían las invitaciones, pero las cosas las superamos”. Y remarcó: “Nuestra intención no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”.

Investigaciones sobre la AFA

La senadora también se refirió a las causas que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia. Según señaló, la Justicia avanza en investigaciones vinculadas a sistemas de préstamos y flujos de dinero dentro del ambiente futbolístico.

Bullrich recordó que durante su gestión en Seguridad se siguieron diversas causas en el exterior: “Hay investigaciones en Estados Unidos y en Miami, y algunos hechos que hemos mandado a la FIFA por inconducta”.

Con el nuevo mapa político en el Senado, la dirigente confía en que el oficialismo podrá sostener una mayoría estable para avanzar durante los próximos meses en los proyectos que considera fundamentales.