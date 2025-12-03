Asumieron los nuevos diputados y Martín Menem fue reelecto como presidente

Se les tomó juramento a 127 legisladores en una ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei. El oficialismo logró tener la primera minoría.
Este miércoles tuvo lugar la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán sus respectivas bancas en la Cámara de Diputados y Martín Menem fue reelecto como presidente del cuerpo legislativo.
La sesión fue presidida por Gerardo Cipollini, quien, por ser el diputado de mayor edad, tomó cada uno de los juramentos a los nuevos legisladores.
En la ceremonia estuvo el residente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Mientras que el recambio de diputados incluyó a funcionarios que hasta ahora ejercían roles clave en el Poder Ejecutivo y que, tras su elección, dejarán esos cargos para integrarse al Congreso.
Entre ellos, Luis Petri, ex ministro de Defensa, quien asumió por la provincia de Mendoza por La Libertad Avanza. La lista incluye a Sebastián Pareja, electo en la provincia de Buenos Aires; Gladys Humenuk, vinculada al Correo Argentino, y Hernán Urien, ex director general de Programas de Gobierno, ambos incorporados por el oficialismo.
Otra particularidad es que no todos los funcionarios electos asumirán sus bancas en el recinto. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y Fabián Martín, vicegobernador de San Juan, cedieron sus lugares. En cambio los ex gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Schiaretti (Córdoba) sí se incorporan a la labor legislativa.
La renovación también sumó figuras conocidas fuera del entramado político. Virginia Gallardo, modelo y conductora electa por Corrientes, así como el ex tenista Diego Hartfield, electo por la provincia de Misiones, ocuparán bancas por La Libertad Avanza.
También se incorpora Karen Reichardt, conductora televisiva electa por Buenos Aires, y Sergio Figliuolo, conocido como “Trono”, que era presentador de un canal de streaming.
La conformación final de la Cámara baja dejó a La Libertad Avanza como la primera minoría tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, ya que consolidó 95 bancas, superando a Fuerza Patria, que sumó 94.
El espacio Provincias Unidas quedó integrado por 18 diputados, mientras que partidos tradicionales como el PRO y la Unión Cívica Radical redefinieron su presencia a partir de los resultados y las alianzas resultantes.
comentar