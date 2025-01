Secretos de Buenos Aires: la habitación de Federico García Lorca./ Por Antonio Las Heras

Se encuentra en un hotel de gran tradición, que dejó de funcionar –para no volver a abrir sus puertas– durante la pandemia. Allí sigue, herméticamente cerrada aquel espacio donde el célebre autor pasó seis meses de su vida. Hoy inaccesible tanto al público como a los historiadores interesados en recorrer el sitio que habían transformado en real museo los dueños del edificio.

Federico García Lorca fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la Literatura de habla castellana de la primera mitad del siglo XX.

En Buenos Aires, con la "fama de un torero"

Llegó a la ciudad de Buenos Aires con 35 años de edad el 14 de octubre de 1933, invitado por la actriz Lola Membrives y su esposo, el empresario español Juan Reforzo, quien lo había contratado para presentar la obra “Bodas de sangre”, con la cual Lorca vivenció el éxito. También dirigió otras dos de sus obras: “La zapatera prodigiosa” y “Mariana Pineda.”

Buenos Aires fue un momento cumbre en su vida. Según reconstruye Daniel Feliu (autor de “García Lorca, el duende en Rosario”), el escritor había venido sólo por unos días y se quedó por seis meses, en los que atravesó un verdadero boom de popularidad.

"Tuvo que contratar un secretario porque la gente se agolpaba en la puerta de la habitación 704 del Castelar", cuenta. " Hasta ese momento, García Lorca gozaba de cierto éxito menor en España, pero lo que vivió acá fue inaudito";,agrega el investigador, quien reconstruyó su historia en Buenos Aires y en Rosario gracias a una copiosa cantidad de artículos y crónicas que contaban las peripecias de la bohemia de esa época. Fue un lapso de poca escritura, pero de muchas vivencias para García Lorca. Desde su habitación escribió a sus padres, de quien todavía entonces dependía económicamente, que aquí gozaba de la "fama de un torero".

García Lorca hacía base en el Hotel Castelar, ubicado en Avenida de Mayo 1152, llamado así porque los dueños quisieron recordar al primer presidente de la Primera República Española, don Emilio Castelar. El hotel está construido bajo los cánones de la época y en él se hospedó el poeta, en la habitación 704.

20180605_185123.jpg

En su inauguración se llamó Hotel Excelsior, y en su subsuelo funcionó la peña “Signo”. Por allí desfilaron Oliverio Girondo, Alfosina Storni, Norah Lange, Raúl Gonzales Tuñón, Vicente Ruiz Huidobro, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, David Siqueiros, y muchos más.

El Castelar siguió funcionando durante décadas y aquella habitación que fuera residencia de García Lorca se transformó en un museo al cual podían acceder tanto los hospedados como la gente interesada en conocer aquel histórico ámbito.

20180605_184357.jpg

Empero, durante la pandemia (2020-2022) el hotel cerró y al día de hoy continúa sin funcionamiento guardando, oculta, esa valiosa reliquia. Lorca participaba de la peña y recitaba poesías en la radio Stentor, que transmitía desde los sótanos del hotel. "No se encontraron los archivos de audio de ese momento, solo hay una filmación sin sonido dando vueltas", advierte Feliu.

El video está en YouTube: son 40 segundos en los que se lo ve sonriente, de mirada penetrante, engominado, saludando a cámara y enfundado en una polera con saco de traje, acompañado de Reforzo, a quien le entrega un libro.

El día de su despedida, por los micrófonos de “Radio Stentor”, cuyo estudio estaba ubicado en el subsuelo del Hotel Castelar, Federico García Lorca se despedía de Buenos Aires de esta manera:

“Cuando llegué a Buenos Aires, me pidieron que saludara al público desde el balcón invisible de la radio, y rehusé porque, dentro de mi carácter sencillo, encontré desorbitada la proposición. Tengo miedo siempre de ser molesto y me da rubor la popularidad adquirida siempre a costa del paisaje tranquilo de nuestra vida íntima.

Hoy yo mismo acudo a despedidme de vosotros, porque ya entre los que me escuchan hay muchos cientos de amigos míos. Yo vengo solamente a dar gracias por el interés y la cordialidad con que me habéis tratado en estos seis meses. Me voy con gran tristeza, tanta, que ya tengo ganas de volver. Ahora pienso en los días de nostalgia que voy a pasar en Madrid recordando el ahora barro fresco, olor a búcaro andaluz, que tienen las orillas del río, y el deslumbra-miento de la tremenda llanura donde se anega la ciudad, en una melancólica música de hierbas y balidos.

Yo sé que existe una nostalgia de la Argentina, de la cual no me veré libre y de la cual no quiero librarme porque será buena y fecunda para mi espíritu.

Adiós a todos y salud. Dios quiera que nos volvamos a ver y desde luego yo, siempre que escriba mis nuevas obras de teatro, pensaré siempre en este país que tanto aliento me ha dado como escritor. Hasta la vuelta.”

Como conocemos, García Lorca no volvió a la Argentina, puesto que el 18 de agosto de 1936, fue fusilado por las milicias falangistas en el barranco de Viznar, en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar, a diez kilómetros de Granada.

Antonio Las Heras es autor del libro “Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes y otros escritos sobre sobre escritores y escrituras.” En 2.024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo designó “Personalidad destacada en el ámbito de la cultura.” e mail: [email protected]