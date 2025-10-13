Darío Franco renunció a su cargo tras el descenso de Arsenal a la Primera B

El director técnico había asumido las riendas del equipo en abril de este año, tomando el lugar tras la salida de Martín Rolón y un breve interinato de Gabriel Viscovich. Franco tomó al equipo en la zona de descenso directo y, si bien logró mostrar una mejoría en el rendimiento durante la segunda rueda del torneo, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la pérdida de la categoría.

Darío Franco debutó oficialmente en la fecha 11 del torneo con una derrota por 1 a 0 ante Güemes en Santiago del Estero. Durante su gestión al mando del Arse, dirigió un total de 24 partidos, con un saldo de 8 victorias, 4 empates y 12 derrotas.

Con el plantel en período de licencia, la dirigencia del club de Sarandí ahora deberá abocarse a la búsqueda de un nuevo entrenador. El objetivo principal será afrontar la próxima temporada en la Primera B con la meta clara de pelear el ascenso que lo devuelva a la Primera Nacional.