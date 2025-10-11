Al final, Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia

El tribunal fundamentó su decisión en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado; en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Santilli.

En su resolución, la CNE cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva”, al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

“El magistrado se apartó injustificadamente de la letra de la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente en su singular interpretación subjetiva, desatendiendo la jurisprudencia establecida por esta Cámara en casos de sustancial analogía para la categoría de cargos en cuestión (diputados nacionales), y tergiversando la aplicación de un precedente dictado en un supuesto diferente y para otra categoría (senadores nacionales)“, sostuvo en el fallo.

Integrado por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, con la ausencia por licencia de Alberto Dalla Via, el tribunal recordó también su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos, en línea con numerosos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

Ramos Padilla había planteado que Reichardt -que iba número dos- debía subir al lugar de Espert, basado entre otras cuestiones en que si quedaba Santilli como número uno, todos los hombres pasarían sobre las candidatas mujeres y esto iría en contra de la Ley de Paridad de Género. Disconforme con esa decisión, el Gobierno apeló y ahora obtuvo un fallo favorable, por lo que ya está definido que Santilli irá primero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1976683424019529930&partner=&hide_thread=false HORRIBLE SEMANA PARA SER KIRCHNERISTA:



- Acuerdo histórico con EE.UU.



- Baja del riesgo país.



- Bonos y acciones para arriba.



- YPF y ENI logran una inversión histórica para la argentina que va a generar USD 20 mil millones anuales.



- OpenAI anuncia inversión de USD 25.000… — Diego Santilli (@diegosantilli) October 10, 2025

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

Ahora, resta que la CNE opine sobre la reimpresión de boletas, un tema que también viene con una queja del oficialismo, ya que en primer término la Junta Electoral bonaerense consideró que no deben hacerse de vuelta, aunque lleven la cara de Espert. La Cámara deberá pronunciarse y decir si coincide con la Junta, o si manda a reimprimir con el rostro de Santilli.