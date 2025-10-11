Murió la legendaria actriz Diane Keaton

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en el filme El Padrino y sus colaboraciones con el director Woody Allen . Ganó un Óscar a la Mejor Actriz por Annie Hall (1977) .

Embed

La actriz nació en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall y fue la mayor de cuatro hijos. Su padre era ingeniero civil, mientras que su madre era ama de casa.

Keaton actuó en obras de teatro en la escuela secundaria y, tras graduarse en 1964, estudió teatro en la universidad. Pero pronto abandonó sus estudios y se mudó a Nueva York para intentar abrirse camino en el teatro. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como nombre profesional, porque ya existía una Diane Hall registrada en Actors' Equity.

Embed

En 1968, Keaton fue elegida para la obra de Broadway "Hair" como la suplente de Sheila. En 2017, Keaton contó a People que sufrió bulimia durante esa época después de que el director del espectáculo le dijera que necesitaba bajar de peso, aunque no lo culpaba por su enfermedad. "Créanme, tenía que ver con una necesidad excesiva de más. Demasiado. Era una enfermedad mental", dijo.

“Me convertí en una experta en ocultarme. Ocultar cualquier evidencia... ¿cómo te aseguras de que nadie lo sepa? Vives un estilo de vida muy extraño. Estás viviendo una mentira”, explicó sobre su enfermedad. Finalmente se recuperó gracias a la terapia, pero dijo que la bulimia también le impidió disfrutar de su tiempo en Broadway.

Luego, Keaton protagonizó el espectáculo de Broadway de Allen Play It Again, Sam , que se estrenó en 1969. Recibió una nominación al Tony por el papel.

Embed

Con información de People, AP y EFE

Noticia en desarrollo