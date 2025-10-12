Israel se prepara para recibir a los rehenes secuestrados por Hamás

"Israel está listo y preparado para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes", señaló la oficina de Netanyahu en un comunicado recogido por la prensa local.

Netanyahu pidió acortar plazos para tomar los últimos bastiones de Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu espera la liberación de 20 rehenes en poder del grupo Hamás.

En las últimas horas, el diario 'The Wall Street Journal' informó citando fuentes de que Hamás confirmó a Israel que tiene 20 rehenes vivos y ofreció entregarlos este mismo domingo y no el lunes, como inicialmente estaba previsto. En ese grupo hay tres argentinos. Se trata de los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn.

David fue secuestrado junto a sus hijas mellizas Yuli y Emma, de tres años, y su esposa Sharon Aloni Cunio. Las tres recuperaron su libertad a fines de noviembre durante la primera tregua. Ariel fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, liberada en febrero.

Eitan Horn, por su parte, fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair, liberado en febrero pasado.

El gobierno de Netanyahu cuenta con que el grupo Hamás tiene en su poder los cadáveres de 26 rehenes y con que otros 20 están vivos, mientras que no tiene constancia de si los dos restantes, hasta 48, están vivos o muertos. Los cuerpos de las víctimas serán trasladados por la Cruz Roja al Instituto de Medicina Forense para su identificación.

El director general del Ministerio de Servicios Religiosos de Israel, Yehuda Avidan, advirtió en una entrevista en la emisora Kan Reshet Betque sobre el riesgo de que la transferencia de restos no sea completa. “Mi mayor temor es que nos digan ‘no se encontró’, y las familias se queden sin cierre”, expresó.

plazadelosrehenes1 Eitan Horn (derecha) es uno de los tres argentinos secuestrados por Hamás. Su hermano Iair (izquierda) fue liberado en febrero.

Como contraparte, cientos de presos y detenidos palestinos serán liberados en las próximas horas. Ya fueron trasladados a las cárceles de Ofer, en Cisjordania, y Ketziot, en el sur de Israel, desde donde serán repatriados a Gaza y a otros países.

Según el acuerdo, que entró en vigor con un alto el fuego el viernes, Hamas tiene un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes. A cambio, Israel pondrá en libertad a unos 200 presos palestinos y unos 1.500 detenidos, muchos de ellos capturados en Gaza durante la ofensiva.

Fuentes oficiales confirmaron que en la lista de palestinos que serán liberados no se encuentran figuras de alto perfil como Marwan Barghouti, visto por muchos como un posible sucesor de Mahmud Abás, ni Ahmed Saadat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina.