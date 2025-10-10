Espectáculos |

Demi Moore volvió a su gran amor

La famosa actriz norteamericana volvió a presentar una imagen con la que se hizo muy famosa en los años noventa, creando un estilo que fue imitado por millones de mujeres

La actriz, modelo y productora estadounidense Demetria Gene Moore, más conocida como Demi Moore volvió a ser tendencia mundial al mostrar su nuevo look, que no solo resalta lo bien que lleva sus 62 años, sino que le rinde un homenaje a una de sus películas más recordadas de la década del 90.

La intérprete de “La sustancia”, "Ghost, la sombra del amor" y "Propuesta Indecente", entre otras, sorprendió a sus seguidores al subir un posteo a su cuenta personal de Instagram -que tiene más de sies millones de seguidores- luciendo un flequillo, un estilo que no usaba hace décadas, e inmediatamente la imagen se llenó de "me gustas" y de comentarios destacando su belleza.

Captura de pantalla 2025-10-10 a las 11.31.18a.m.

La estrella de Hollywood celebró su nuevo look y lo vinculó a "Striptease", la película de 1996 en la que interpretó al reconocido personaje de Erin Grant, "Flequillo - de vez en cuando. ¡Gracias @gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!".

DEMI

Este cambio de look no es casualidad, sino una colaboración, ya que Demi Moore está protagonizando un fashion film para la famosa firma italiana Gucci.

image

La sorpresa por el nuevo look de la actriz llegó dos semanas después de ser una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París, donde lució un vestido largo de manga larga, cubierto enteramente con lentejuelas en tonos dorados, cobrizos y marrones.

