Demi Moore volvió a su gran amor

La intérprete de “La sustancia”, "Ghost, la sombra del amor" y "Propuesta Indecente", entre otras, sorprendió a sus seguidores al subir un posteo a su cuenta personal de Instagram -que tiene más de sies millones de seguidores- luciendo un flequillo, un estilo que no usaba hace décadas, e inmediatamente la imagen se llenó de "me gustas" y de comentarios destacando su belleza.

La estrella de Hollywood celebró su nuevo look y lo vinculó a "Striptease", la película de 1996 en la que interpretó al reconocido personaje de Erin Grant, "Flequillo - de vez en cuando. ¡Gracias @gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!".

Este cambio de look no es casualidad, sino una colaboración, ya que Demi Moore está protagonizando un fashion film para la famosa firma italiana Gucci.

La sorpresa por el nuevo look de la actriz llegó dos semanas después de ser una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París, donde lució un vestido largo de manga larga, cubierto enteramente con lentejuelas en tonos dorados, cobrizos y marrones.